La reconstruction de l'Ukraine au cœur d'un sommet international à Athènes

Par FAY DOUGKERI

Lors d'une conférence à Athènes, des diplomates, des politiciens et des hommes d'affaires ont discuté de la reconstruction de l'Ukraine. Selon les experts, cette reconstruction se chiffre à plus de 400 milliards de dollars.

La Grèce souhaite jouer un rôle clé dans la reconstruction de l'Ukraine, a déclaré jeudi le ministre grec des affaires étrangères, Kostas Fragkogiannis, lors d'un sommet international organisé à Athènes, le 15 février.

"Nous voulons que l'Ukraine soit proche de l'Europe et, bien sûr, nous voulons avoir une place dans la reconstruction du pays. Nous sommes présents en ce qui concerne l'aide, le soutien des points de vue politiques et économiques et nous voulons participer à la reconstruction de l'infrastructure de l'Ukraine."

La reconstruction de l'Ukraine sera l'un des projets de développement d'après-guerre les plus importants au niveau européen.

L’Union européenne et la Banque européenne d'investissement ont tous deux fournis une aide à hauteur de 70 milliards d'euros pour la reconstruction de l'Ukraine.

Le chef de la banque européenne d'investissement, Sven Roben, va participer au financement pour la réfection des infrastructures endommagées.

''Nous avons des projets très importants dans le secteur des transports, du rail, des transports et de la remise en état des routes. C'est important pour les exportations, mais il est également important de s'assurer que les gens peuvent se déplacer à l'intérieur du pays. Parfois, les nouvelles routes sauvent des vies parce que les gens peuvent être évacués du front. Nous avons également des projets d'adduction d'eau qui sont très importants, car les infrastructures hydrauliques ont été gravement endommagées. Enfin, nous soutenons les petites et moyennes entreprises par l'intermédiaire des banques locales."

Selon une estimation conjointe de la Banque mondiale, de la Commission européenne, des Nations unies et du gouvernement ukrainien, le coût de la reconstruction devrait atteindre 411 milliards de dollars.