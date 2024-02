Le printemps avant l'heure sur les plages italiennes

Par euronews

Avec le réchauffement climatique, les mois de janvier et février anormalement doux ont rempli les plages de la périphérie de Rome.

Cette année, les Italiens et les touristes de passage dans la capitale peuvent profiter de la plage dès le mois de février !

Les températures anormalement élevées des mois de janvier et février poussent les habitants de Rome et de sa région sur la côte adriatique. Il fait entre 16 et 18 degrés sur le sable, alors que les normales saisonnières sont de 12 degrés maximum.

Et si le réchauffement climatique n'a rien de réjouissant, les commerçants de la banlieue balnéaire de Rome, à Ostia ou Fiumicino, profitent de cette affluence inhabituelle.