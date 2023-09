Les saumons menacés par le réchauffement climatique

Par Luke Hanrahan

Les professionnels du secteur pointent la prolifération de poux de poisson, sur fond de réchauffement des océans.

Depuis le mois de mars, les eaux écossaises sont en proie à une vague de chaleur sans précédent. Un événement qui a provoqué une mortalité marine massive.

PUBLICITÉ

Dans certaines fermes salmonicoles du pays, l’augmentation de la température de 4 degrés a même entraîné un risque accru d’infestations de poux du poisson, selon une récente enquête de l'organisation Viva !

"Les vagues de chaleur marines sont de plus en plus fréquentes, plus répandues et durent plus longtemps. Cela crée un environnement de reproduction optimal pour le pou du poisson. Ces parasites se nourrissent de la peau, du mucus et du sang du saumon, et des millions d'entre eux sont potentiellement libérés dans l'environnement" explique Lex Rigby, responsable des enquêtes chez Viva!

Le pou du poisson, que l'on trouve généralement en faibles densités dans la nature, est devenu une préoccupation croissante. Et l’augmentation de la température de la mer ne fait qu'exacerber sa reproduction.

2022 a été une année record. La mortalité de saumons qui a doublé. Cette année, les perspectives sont encore plus sombres. 8,9 millions de poissons ont déjà été signalés comme morts dans les élevages de saumons en 2023.

Alors que l'élevage du saumon était autrefois considéré comme une solution pour aider à reconstituer les stocks sauvages, le pou du poisson se propage désormais des fermes d'élevage aux poissons sauvages, et met en danger toute l'espèce.

"L'élevage du saumon était autrefois considéré comme une sorte de salut. Pourtant, à mesure que les complexités se dévoilent, nous assistons à un déclin continu du nombre et de la taille du saumon sauvage. C'est vraiment tragique" commente John Rowley-Conwy, directeur chez Klere.

L'industrie du saumon affirme que les nouvelles technologies permettront de mieux lutter contre le pou du poisson et d'autres parasites similaires.

Comme les méduses, qui se reproduisent dans les eaux plus chaudes et attaquent les saumons et étouffent le plancton... Partout dans le monde, la hausse des températures de la mer en 2023 a mis à rude épreuve les écosystèmes marins et l’aquaculture.

Dr. Sevrine Sailley, modéliste d'écosystèmes à la Plymouth Marine Laboratory, détaille : "toute augmentation de la température est un stress supplémentaire, et toute augmentation soudaine et importante qui dépasse ce à quoi les animaux sont habitués peut provoquer mortel - nous pourrions assister à une mortalité massive dans l'aquaculture, qu'il s'agisse de poissons ou de crustacés."

25 % des saumons d'élevage ont péri depuis le début de l'année. Même si des solutions pour lutter contre ces proliférations sont trouvées, l'augmentation de la température de la mer continuera sans aucun doute à affecter à la fois ceux qui élèvent et pêchent, ainsi que la vie sous-marine.