Union africaine: un sommet 2024 entre crises continentales et internationales

Le 37ème sommet de l’Union africaine s’est ouvert mercredi à Addis-Abeba. Au programme des discussions : l'amélioration de la santé et de l'éducation sur le continent.

Le 37ème sommet de l’Union africaine s’est ouvert mercredi à Addis-Abeba. Une trentaine de présidents et de chefs de gouvernement sont présents dans la capitale éthiopienne. Au programme des discussions : un continent de plus en plus secoué par des coups d’État, des changements anticonstitutionnels et des conflits. Avec la crise migratoire et le changement climatique, les questions de santé seront, elles aussi, au coeur des préoccupations.

Nous avons recueillis à ce propos l'avis de l'ancien président de la Commission Européenne José Manuel Barroso.

"Nous sommes bien sûr conscients de certains problèmes financiers à travers le monde, notamment en Afrique, mais nous pensons que nous devons continuer à donner la priorité au secteur dit social, à la santé et à l'éducation. L’Union africaine a défini une voie et une stratégie très claires pour cela et je pense qu’elle est largement partagée par les dirigeants africains. Ils doivent donner la priorité à ces secteurs" explique José Manuel Barroso.

Il y a quelques semaines, une campagne historique contre le paludisme a été lancée au Cameroun. Le pays est désormais le premier au monde à appliquer la vaccination systématique des enfants, en dehors des essais cliniques, contre la maladie transmise par les moustiques.

"Nous avons vu qu’il existe encore beaucoup d’injustice en termes de répartition des ressources pour la vaccination dans le monde. Dans dix ans, les capacités de fabrication seront plus grandes qu’auparavant" ajoute l'ancien président de la Commission Européenne.

Le paludisme tue plus de 600 000 personnes chaque année à travers le monde, et 95 % de ces cas se situent en Afrique. Les victimes sont pour la plupart des enfants âgés de moins de 5 ans.