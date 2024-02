L'OMS dénonce des conditions de vie "inhumaines" dans la bande de Gaza

Par Euronews

Mercredi, le Programme Alimentaire Mondial a une nouvelle fois annoncé suspendre la distribution de l’aide dans le nord de l’enclave palestinienne. En cause, des problèmes de sécurité dans cette zone, en proie, selon l’organisation, au “chaos et à la violence”.

Au lendemain des bombardements israéliens, qui ont fait au moins 67 morts selon le Hamas, les habitants de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, constatent les dégâts.

Au milieu de ces ruines, ils tentent, tant bien que mal de survivre. Mais, partout dans l’enclave, la situation reste alarmante. “Gaza est devenue une zone de mort”, selon le chef de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui dénonce des conditions de vie “inhumaines”.

"Plus de 29 000 personnes sont mortes, beaucoup d'autres sont portées disparues, présumées mortes, et beaucoup, beaucoup d'autres sont blessées. La malnutrition sévère a augmenté de façon spectaculaire depuis le début de la guerre, passant de moins de 1 % à plus de 15 % dans certaines régions", a déclaré Dr Tedros Adhanom Ghebreysus.

De nombreux pays espèrent une issue favorable à ce conflit, avec peut-être une solution à deux Etats. Mais le Parlement israélien a voté, mercredi, en faveur d’une résolution du Premier ministre, s’opposant à la création ‘unilatérale’ d’un Etat palestinien.

"Le peuple d'Israël et ses représentants élus sont unis aujourd'hui comme jamais auparavant. La Knesset a voté à une écrasante majorité pour s'opposer à toute tentative d'imposer unilatéralement un État palestinien à Israël. La paix sera possible lorsque nous aurons remporté une victoire totale sur le Hamas", a déclaré Benjamin Netanyahu, à la Knesset.

Dans le sud de la bande de Gaza, Tsahal poursuit ses opérations, notamment à Khan Younès, où un tir contre un immeuble abritant des employés de Médecins sans frontières a fait au moins deux morts, selon l’ONG.

L’armée israélienne intensifie également ses bombardements à Rafah, où s’entassent plus d’1,4 million de personnes. Malgré les mises en garde internationales, Israël se prépare à une grande offensive dans la ville.