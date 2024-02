Ukraine : le bilan de deux ans de guerre en chiffres

18% du territoire ukrainien est actuellement occupé par la Russie. Plus de 6,4 millions d'Ukrainiens sont réfugiés.

La guerre en Ukraine entre dans sa troisième année. Quelles sont les pertes civiles et militaires ? Quels sont les montants de l’aide promise et fournie à Kyiv ? Combien d’Ukrainiens sont réfugiés ou déplacés ? Voici ce que nous savons, ou non, à ce jour.

Aide financière et militaire

Début février 2024, l'Union européenne approuve une nouvelle enveloppe de 50 milliards d’euros pour l’Ukraine.

Côté américain, les 60 milliards de dollars promis à Kyiv depuis des mois sont toujours bloqués au Congrès en raison d'un veto d'élus républicains.

L'Union européenne est le premier donateur à l’Ukraine. Ses engagements pris entre le 24 janvier 2022 et le 15 janvier 2024 s’élèvent à plus de 144 milliards d’euros, selon le Kiel Institute, qui quantifie l'aide militaire, financière et humanitaire promise et délivrée à l'Ukraine.

"Cependant, nous constatons que seulement 77 milliards ont été affectés à des paquets spécifiques. Il s’agit donc d’un écart assez notable entre ce qui est promis et ce qui est effectivement prévu sur le plan financier", explique Pietro Bomprezzi, chef du projet Ukraine Support Tracker.

"Une grande partie de cet écart est attribuable à l’engagement financier très important de l’UE, ces 50 milliards qui ont été longtemps discutés depuis juin 2023 et qui n’ont été approuvés que récemment", précise l'économiste. "Ils seront livrés dans les prochains mois", assure-t-il.

De leur côté, les Etats-Unis sont le deuxième pourvoyeur d’aide à l’Ukraine. Ils lui ont promis plus de 67 milliards d'euros, selon le Kiel Institute.

Si l'on regarde exclusivement l'aide militaire, Washington, dont les promesses s'élèvent à plus de 42 milliards d'euros, est cette fois le premier donateur. Une aide dont l'Ukraine a désespérément besoin sur le terrain.

“Enlisement du conflit”

La ligne de front, qui court sur près de 1 000 kilomètres, n’a pas beaucoup évolué ces derniers mois. Le signe d’un “enlisement du conflit”, selon Neil Melvin, directeur des études sur la sécurité internationale au Royal United Services Institute.

Nous sommes vraiment dans une guerre de position et d’attrition dans laquelle les deux parties essaient de s’épuiser mutuellement. Aucun des deux camps n’a actuellement la capacité de percer Neil Melvin Directeur des études sur la sécurité internationale au Royal United Services Institute

Près de 18% de l’Ukraine est actuellement occupée par la Russie.

Environ 7% de ce territoire était déjà occupé avant 2022. Il est important de rappeler que cette guerre a commencé en 2014 avec l’occupation de la Crimée et l’intervention russe en Ukraine orientale, dans la région du Donbass Peter Dickinson Rédacteur en chef de l’Atlantic Council en Ukraine

Succès en mer Noire

La contre-offensive ukrainienne de l’été 2023 a été un échec, s’accordent les deux experts.

Neil Melvin estime que les objectifs fixés au début de l’offensive - des “percées substantielles” et “une quantité importante de territoire prise aux Russes” - n’ont pas été atteints, malgré un effort considérable des Ukrainiens et le soutien de ses alliés.

Cet échec a porté “un très grand coup au moral et à la crédibilité de l’armée ukrainienne”, confirme Peter Dickinson. A défaut de progrès sur terre, Kyiv a remporté plusieurs succès en mer Noire. Les frappes ukrainiennes sur les forces navales russes ont ainsi permis de rouvrir le corridor céréalier pour poursuivre les exportations ukrainiennes.

L’Ukraine a pu briser le blocus de ses ports et forcer la flotte russe à se retirer de la mer Noire au large de l’Ukraine. Cela a été le principal changement au cours de l’année écoulée Peter Dickinson Rédacteur en chef de l'Atlantic Council en Ukraine

Le 14 février 2024, l'Ukraine affirmait avoir coulé un grand navire de débarquement russe au large de la Crimée. Moscou n'a pas confirmé cette perte.

“Secrets d’État”

Il est difficile d’estimer le nombre de civils et de militaires blessés ou tués au cours des deux années de guerre en Ukraine. “Des secrets d’État”, selon Neil Melvin.

En décembre 2023, un rapport des renseignements américains déclassifié recensait 315000 soldats blessés ou morts côté russe.

70 000 soldats ukrainiens auraient été tués et entre 100 000 et 120 000 blessés, avait révélé le New York Times en août 2023 en s’appuyant sur des estimations d’officiels américains. Les pertes russes seraient plus élevées : 120 000 soldats russes seraient morts entre le début de la guerre et août 2023 et entre 170 000 à 180 000 auraient été blessés.

Les Ukrainiens ont été plus prudents dans l’utilisation de leurs forces Neil Melvin Directeur des études sur la sécurité internationale au Royal United Services Institute

“Crise démographique”

Aussi, les deux parties tentent de reconstituer leurs troupes. En Ukraine, un projet de loi prévoit notamment l’abaissement de l’âge de la conscriptionde 27 à 25 ans.

Le sujet est brûlant au sein de la population. Les forces ukrainiennes “doivent reconstituer leurs propres pertes, qui ont été très importantes. Elles doivent également donner à ceux qui sont sur la ligne de front la possibilité de faire une rotation, d’avoir une pause”, assure Peter Dickinson. “Il y a des gens qui se battent depuis deux ans maintenant sans répit. Ils sont épuisés”.

L’âge moyen des soldats sur la ligne de front est aujourd’hui d’environ 43 ans. Aussi Kyiv est confronté au dilemme de reconstituer ses troupes sans pour autant sacrifier sa jeunesse dont dépend son avenir démographique.

6.4 millions de réfugiés

Plus de 10 millions d’Ukrainiens ont été forcés de quitter leur foyer depuis le début de l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine. Parmi eux, plus de 6.4 millions sont réfugiés à l’étranger.

Le nombre global de réfugiés ukrainiens a ainsi augmenté de 5% entre la fin 2022 (5,7 millions) à la fin 2023, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Parmi eux, 6 millions d’Ukrainiens ont trouvé refuge dans des pays européens. Les premiers pays d’accueil en Europe sont l**’Allemagne** (1.1 million), la Pologne (957 000) et la République Tchèque (376 000).

De nombreux réfugiés ukrainiens sont restés aussi près que possible de chez eux, donc dans les pays voisins, afin qu’ils puissent aller et venir s’ils sont en mesure de faire des visites à court terme Louise Donovan, Chargée de communication au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

"D’autres sont allés plus loin, en général s’ils ont des liens familiaux, s’ils ont une sorte de réseau de soutien social dans d’autres pays d’Europe”, détaille Louise Donovan.

De plus, 3.7 millions d’Ukrainiens sont déplacés dans leur propre pays. Environ 900 000 personnes sont retournées en Ukraine pour une durée supérieure à trois mois.

Par ailleurs, près de 39% des réfugiés ukrainiens en Europe ont effectué “des visites de courte durée” en Ukraine, pour rendre visite à leur famille ou vérifier l’état de leur propriété.