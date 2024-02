Deux ans de guerre en Ukraine : "Nous avions des projets ambitieux pour l'avenir"

Euronews s'est entretenue avec Maya, une habitante de Kiyv, qui nous raconte sa vie avant l'invasion et aujourd'hui, deux ans après.

"2021 a été la meilleure année de ma vie", confie Maya, 30 ans, résidente de Kyiv. Tout au long de l'année, elle s'est immergée dans la vie nocturne trépidante de la capitale ukrainienne, devenant partie intégrante de sa scène culturelle émergente. Avec sa meilleure amie, Tanya, elle a travaillé pour l'une des boîtes de nuit les plus en vue de la ville, le K41, et a cofondé TIGHT, un magazine musical aujourd'hui fermé. Après la pandémie de Covid-19, la vie semblait enfin reprendre son cours.

À l'époque, l'Ukraine était en guerre depuis huit ans déjà, luttant contre les séparatistes russes dans le Donbass. Mais malgré les alertes, de nombreux Ukrainiens refusaient de croire ce qui était sur le point de leur arriver. Maya ne pouvait pas l'imaginer non plus.

"En y repensant, tout ce qui s'est passé avant l'invasion semble tellement évident. Je me sens idiote d'avoir refusé d'y croire", dit-elle. Puis, pour la première fois de sa vie, elle s'est réveillée aux premières heures du 24 février en entendant des explosions. N'ayant jamais été aussi paniquée de sa vie, elle décide de quitter Kyiv. Elle a été forcée de quitter sa ville natale et s'est d'abord rendue à Lviv, dans l'ouest du pays, avant de s'installer à Berlin. Depuis, elle s'est rendu compte que son départ avait été la pire décision de sa vie. "Le fait d'être loin de ma maison et de ne pas vivre cela avec ma famille, qui se trouvait à une dizaine de kilomètres des forces russes, a été le pire moment de ma vie", ajoute-t-elle.

Maya vit désormais à Kyiv après l'avoir brièvement quittée, tandis que Tanya s'est réfugiée au Royaume-Uni et a fait de Londres sa nouvelle maison.

"En 2021, Kyiv semblait être le centre de l'univers"

Lorsque Maya pense à sa vie avant l'invasion massive, elle devient émotive et perd brièvement ses mots. Tanya prend la parole et parle de leur communauté dans le milieu de la vie nocturne. "Nous étions une communauté très soudée. Nous travaillions, nous faisions la fête ensemble et nous avions des projets ambitieux pour l'avenir. Malheureusement, aucun d'entre eux ne s'est concrétisé", confie-t-elle. Maya ajoute qu'à l'époque, Kyiv a connu l'apogée du tourisme nocturne.

Tanya, Vita et Maya lors d'une fête en 2021, la meilleure année de leur vie Photo provided by Maya and Tanya

"On avait l'impression que c'était le dernier endroit au monde où les gens devenaient fous tous les soirs. En 2021, Kyiv était le centre de l'univers. Je suis heureuse que nous ayons eu la chance de vivre cette expérience". Parler du passé est devenu une sorte de norme pour les Ukrainiens. Penser aux années qui ont précédé l'invasion russe laisse un goût amer. D'un côté, le sentiment de gratitude pour les expériences joyeuses, de l'autre, le sentiment de frustration, d'incertitude et de peur de ce qui est à venir.

"Nous trouverons un moyen !"

"Aujourd'hui, l'humeur peut être qualifiée de frustrée", explique Maya. "Les gens ont tendance à oublier que nous nous défendons dans cette guerre", ajoute Tanya. Ce sentiment de désespoir est apparu lors d'une conversation que Maya a eue avec l'un de ses amis, qui sert actuellement dans l'armée. Il lui a dit que, bien sûr, ils continueraient à se battre : "Nous trouverons un moyen", a-t-il ajouté.

Comme Maya, de nombreux Ukrainiens se préparent à une longue guerre. Vivre au rythme des raids aériens, des attaques de drones et des bombardements a des conséquences non seulement sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale.

Des sacs de sable recouvrent les monuments de Kyiv pour les protéger des bombardements russes. Des panneaux d'appel à l'aide et des drapeaux ukrainiens ont été ajouté. Photo provided by Maya.

Mais comment prendre soin de sa santé mentale lorsque son pays est en guerre ? Comme pour toute autre personne, les médias sociaux jouent un rôle important. L'escalade de l'horreur et les discussions disant que personne ne peut gagner ont un effet néfaste sur tout le monde. "J'ai coupé le son de tout ce qui me faisait réagir", explique Maya, qui ajoute que le contrôle de la consommation de nouvelles a également joué un rôle important dans la préservation de sa santé mentale. En particulier, la récente annonce du remplacement du général Valerii Zaluzhnyi par Oleksandr Syrskyi en tant que commandant en chef des forces armées a semé la confusion et la panique dans le pays en raison de la réputation de ce dernier.

"Les clubs sont un espace où les gens peuvent transformer leur peur, leur colère et leur frustration en quelque chose de positif"

Même si le pays est en guerre, la vie nocturne de Kyiv - ou plutôt la vie diurne ? - est florissante. En raison des restrictions imposées par le couvre-feu, les bars, les restaurants et les clubs doivent fermer à minuit, ce qui explique que les clubs se soient tournés vers des événements diurnes. Maya parle du réveillon du Nouvel An, après que Kyiv a été à nouveau bombardée, et du fait qu'elle devait se rendre à un événement au club K41 le lendemain.

Vita, Tanya et Maya à une fête en 2021. Photos provided by Maya and Tanya.

Naturellement, elle n'avait pas envie d'y aller. Elle était convaincue que les bombardements allaient se poursuivre et qu'elle allait bientôt mourir. Finalement, elle s'est tout de même rendue à la soirée.

Au club, elle a rencontré certains de ses amis, qui lui ont dit qu'ils ressentaient la même chose. "C'est pourtant ce que veut la Russie", dit l'une d'elles. Elles ont mis leurs plus belles tenues, sont allées au club et ont partagé cette expérience entre elles.

"Ce que nous ressentions, la façon dont nous dansions, cela nous a vraiment aidées à traverser ce traumatisme ensemble". Elle a souligné l'importance de ces espaces, où l'on peut se soutenir mutuellement en personne. "Bien sûr, l'ambiance était différente. On avait l'impression de s'évader". Cette possibilité de s'évader sur la piste de danse est importante pour les civils, ainsi que pour les militaires en vacances. "Ils partent pour un jour ou deux et sortent en boîte de nuit pour échapper à la réalité", ajoute-t-elle.

Aujourd'hui, les clubs ont une fonction différente en Ukraine. "C'est un espace où les gens peuvent transformer leur peur, leur colère et leur frustration en quelque chose de positif. On peut y faire l'expérience de la vie. C'est un lieu existentiel où les gens se réunissent et apprécient la compagnie des autres", explique Tanya.

"Chaque personne qui meurt - que je la connaisse ou non - me fait l'effet du décès d'un membre de ma famille"

Mais la réalité nous rattrape vite. Peut-on s'habituer à la guerre et aux images et vidéos violentes diffusées en ligne ? Tanya et Maya ont toutes deux répondu par la négative. "Chaque personne qui meurt - que je la connaisse ou non - me fait l'effet du décès d'un membre de ma famille", confie Maya. Ce sens de la communauté en Ukraine est devenu encore plus important en temps de guerre. "Nous sommes habitués à la pauvreté. Nous sommes habitués à partager nos maisons avec de nombreux membres de la famille. Nous avons toujours dû nous soutenir les uns les autres, même avant la guerre". C'est pourquoi chaque décès la frappe aussi durement que le précédent. "Vous souffrez et respirez avec chaque perte comme si c'était la vôtre, parce qu'il n'y a pas de séparation entre nous, en tant que nation, et l'individu. Nous traversons ce traumatisme ensemble", ajoute-t-elle.

Maya avec sa chienne adoptive Bella. Bella a été sauvée par les forces armées ukrainiennes après la libération de Bucha. Photo provided by Maya.

Ce sentiment de communauté ne s'étend pas seulement au pays. Chaque industrie, sous-culture et scène a sa propre communauté soudée qui s'est rapprochée au cours des deux dernières années. Les priorités ont changé et l'objectif est désormais de tout faire pour conserver sa liberté en tant qu'individu et en tant que pays.

"Tout le monde participe à la défense de notre pays"

Ce ne sont pas seulement les soldats qui défendent le pays, mais aussi les civils. Pourtant, de nombreux Ukrainiens se sont détournés de leurs passions et de leurs métiers pour s'engager dans l'armée. "Au cours de ces deux années, nos problèmes et notre objectif ont changé. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la ligne de front et nous la soutenons autant que possible", explique Maya, qui ajoute que les forces russes prennent délibérément les civils pour cible.

Pour elle, les civils sont aussi ceux qui se sont engagés dans l'armée pour aider à défendre leur pays. "Ils n'ont pas choisi de se battre, ils y ont été contraints parce que nous avons été attaqués". Bien sûr, Maya et Tanya ont toutes deux beaucoup d'amis qui se battent actuellement pour défendre le pays. Ces personnes laissent derrière elles un trou béant dans la communauté, mais l'objectif est de continuer à se battre.

"Nous nous battons contre le plus grand pays du monde, nous avons désespérément besoin de ressources"

Depuis le début de la guerre, les Ukrainiens ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider et ont donné collectivement 1 milliard d'euros par l'intermédiaire de la fonction "Bankas" de la plateforme en ligne, Monobank, comme le rapporte le Kyiv Post. Cette tirelire numérique, unique au monde, sert de moyen sécurisé de collecte de fonds. Des dizaines de collectes de fonds pour soutenir l'armée sont régulièrement publiées sur Monobank, chacune avec un objectif spécifique. Selon Oleh Gorokhovsky, cofondateur de Monobank, "bankas" revêt une importance considérable pour les volontaires ukrainiens, tout comme HIMARS pour les soldats ukrainiens.

Avec deux autres amies, Nastya et Vita, Maya et Tanya ont décidé de créer leur propre organisation d'aide à la collecte de fonds, AIDх10, afin de contribuer à l'achat des drones et des voitures dont la ligne de front a cruellement besoin. Selon le "Times", les dons ont joué un rôle essentiel dans la prévention de l'effondrement de l'économie ukrainienne jusqu'à présent. Cependant, comme plusieurs millions d'Ukrainiens ont quitté le pays, Maya, Tanya, Nastya et Vita ont voulu créer une organisation qui impliquerait également les Ukrainiens qui ont été forcés de quitter le pays.

Vita, Tanya et Maya. Photo provided by Maya.

"Les Ukrainiens sont fatigués et à court d'argent. Il est difficile pour chaque Ukrainien de faire un don maintenant", affirme Tanya, ajoutant que "ce sentiment d'urgence, associé à l'impression que nous sommes là pour longtemps, épuise les gens, c'est pourquoi nous voulions faire de la sensibilisation à l'étranger une partie intégrante de notre stratégie de collecte de fonds, ainsi que de la prise de conscience. Nous nous battons contre le plus grand pays du monde ; nous avons désespérément besoin de ressources".

Toutes deux soulignent que l'aide mentionnée dans les journaux est loin d'être suffisante et qu'elle n'atteint souvent pas les personnes qui en ont le plus besoin. "Nous regardons nos amis lutter sur la ligne de front", explique Maya. La ligne de front est extrêmement périlleuse, avec des équipements tels que des drones et des véhicules qui tombent facilement en panne. Toutes deux affirment que les soldats ont désespérément besoin de ces ressources, ainsi que des armes que les volontaires ne peuvent pas s'offrir, telles que les armes à longue portée, les mines, pour n'en citer que quelques-unes. Maya souligne que tout le monde doit comprendre que les drones sont consommables et que l'armée utilise parfois une douzaine de drones par jour pour neutraliser ses cibles. "Rien ne peut remplacer les armes dont nous avons besoin, comme l'a mentionné Volodymyr Zelensky lors de la conférence de Munich sur la sécurité de cette année", ajoute-t-elle.

Cimetière où sont enterrés les soldats ukrainiens tombés au combat. Photo provided by Maya

"Nous aimerions investir notre argent dans un avenir meilleur et plus vert et dans l'environnement, mais nous devons plutôt le consacrer à la défense de notre pays", assure Maya. "Les drones sont si importants, mais ils se cassent si facilement". La réalité pour Maya et d'autres Ukrainiens est la nécessité de soutenir les milliers de soldats qui se battent sur la ligne de front. "En tant que civils, nous nous battons pour obtenir le plus de dons possible afin de sauver autant de vies que possible", ajoute Tanya.

"Je ne veux jamais quitter l'Ukraine, je veux vivre ici".

"Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. C'est une question difficile", avoue Maya, qui exprime sa crainte du pire scénario. "Je ne sais pas ce que je devrais faire si Kyiv ou l'Ukraine finissent par être occupés par la Russie. Je sais qu'on ne me gardera pas en vie", dit-elle en précisant qu'elle est une militante active de la communauté LGBTQIA+. La communauté LGBTQIA+ a été qualifiée d'"organisation extrémiste" et interdite par le Kremlin l'année dernière.

"C'est tellement douloureux pour moi d'y penser, mais j'y pense très souvent". Elle veut vivre en Ukraine sans avoir peur, y élever ses futurs enfants et vivre en paix. Maya ne passe cependant pas beaucoup de temps à penser à la fin de la guerre. "Nous avons perdu tellement de personnes et fait tellement de sacrifices que je ne pense pas que je pourrais m'en réjouir", ajoute-t-elle.

Coucher de soleil à Kiev, Maya et Tanya espèrent qu'un jour la vie reprendra son cours normal dans leur ville bien-aimée. Photos provided by Maya and Tanya.

Il n'existe pas de chiffres officiels sur le nombre de civils morts depuis le lancement de l'invasion à grande échelle, le 24 février 2022. Les autorités américaines estiment à près d'un demi-million le nombre de victimes de la guerre.

Il n'y a guère d'Ukrainiens qui ne connaisse pas quelqu'un qui a été tué ou qui est mort en défendant son pays.

Si vous souhaitez faire un don à AIDx10, vous pouvez le faire ici.