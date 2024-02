L’intelligence artificielle à l’honneur au Mobile World Congress de Barcelone

Par Euronews

Plus de 100 000 personnes sont attendues jusqu’à jeudi pour cet événement qui réunit 2 700 exposants du monde entier.

Cette année, au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, l'accent est mis sur l'IA et sur la façon dont elle change la société.

Un chien robot est par exemple capable d'interagir avec les gens, de prendre des photos et de reconnaître des voix.

La Chine est très présente au MWC cette année. Lenovo, l'un des géants chinois de la technologie a notamment présenté un ordinateur portable doté d'un écran transparent combinant l'IA et la réalité augmentée, mais qui n'arrivera pas tout de suite sur le marché.

Huawei, autre géant chinois, habitué de l’événement, cible le marché européen, comme l’atteste la construction d'une usine en France.

"La construction est en cours et elle nous permettra de créer une chaîne d'approvisionnement très solide et résiliente en Europe pour nos clients, affirme Tony Jin, vice-président de Huawei pour la région Europe. L'Europe est et sera toujours le marché le plus important pour l'entreprise. Malgré la pression et les défis, l'entreprise continue d'accroître ses investissements en Europe".

