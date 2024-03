Par Graham Keeley

Selon les architectes, la Sagrada Familia pourrait enfin être achevée en 2026, mais la controverse sur son extension n'est toujours pas résolue.

Le bâtiment inachevé le plus célèbre du monde pourrait bientôt être terminé. Des architectes ont déclaré que la basilique serait achevée d'ici 2026, date marquant le centenaire de la mort du créateur de la Sagrada Familia, Antoni Gaudí.

Esteve Camps, le président de l'organisation chargée de réaliser le plan directeur original du célèbre architecte catalan, a déclaré que l'édifice devrait être achevé d'ici deux ans, soit 144 ans après la pose de la première pierre sur le site.

Si le délai est respecté, la basilique comprendra une tour centrale de 172,5 mètres dédiée à Jésus-Christ, ce qui fera de la Sagrada Familia l'édifice le plus haut de Barcelone.

Toutefois, les travaux concernant certaines sculptures et décorations, ainsi que la réalisation d'un escalier controversé menant à ce qui deviendrait l'entrée principale de l'édifice, devraient se poursuivre jusqu'en 2034.

Ce projet d'escalier suscite l'opposition des résidents et des entreprises locales car sa construction impliquerait la démolition de plusieurs ensembles de logements et de bureaux situés à proximité et le déplacement d'environ 1 000 familles et entreprises.

Esteve Camps a déclaré qu'il restait attaché aux plans d'extension malgré les objections de certains résidents.

Il déclare qu'"en tant qu'héritiers d'Antoni Gaudí", les architectes avaient l'intention de poursuivre le projet d'extension "comme il l'avait prévu".

Il ajoute qu'il est actuellement en pourparlers avec Jaume Collboni, le maire de Barcelone, au sujet de l'avenir des plans d'extension.

"Je n'ai pas de boule de cristal pour savoir quand ils prendront une décision", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse mercredi dernier.

Salvador Barroso, avocat et représentant de l'Association des personnes affectées par la Sagrada Familia, un groupe de protestation local, a entamé une action en justice pour faire cesser le projet d'escalier.

Il affirme que ce dernier n'a jamais figuré dans les plans originaux d'Antoni Gaudí et qu'il a été imaginé par les disciples de l'architecte après sa mort prématurée. Les plans originaux ont été détruits par des anarchistes au début de la guerre civile espagnole en 1936, mais ils ont été minutieusement reconstitués par les architectes successifs.

Le conseil municipal de Barcelone n'a pas encore pris de décision sur l'extension prévue, affirme un porte-parole à Euronews Culture.

"Nous travaillons avec les représentants de la Sagrada Familia, les résidents voisins et d'autres organisations afin de trouver la meilleure solution pour terminer les travaux et répondre aux besoins de la ville", déclare-t-il.

Barcelone veut "garantir le droit au logement et minimiser le nombre de personnes affectées", ajoute-t-il.

Les travaux du bâtiment sont financés par les billets d'entrée - qui coûtent entre 25 et 40 € - des touristes qui visitent la basilique chaque année.

L'année dernière, 4,707 millions de personnes ont visité la Sagrada Familia, soit 24,7 % de plus que l'année précédente, mais moins que les 4,717 millions de visiteurs de 2019, avant la pandémie de COVID-19.

La plupart des visiteurs (85 %) viennent de l'étranger, le groupe le plus important par nationalité étant celui des États-Unis (19 % du total), suivi de la France (7,5 %), de l'Italie (7,2 %) et de la Grande-Bretagne (5,9 %). Les Espagnols représentaient 14,6 % des visiteurs.

Les recettes pour 2023 s'élevaient à 126,9 millions d'euros. En termes de dépenses, 52 % du budget a été consacré à la construction et 26 % à la gestion de la basilique.

L'année dernière, quelque 51 696 personnes ont assisté à 66 messes internationales à la Sagrada Familia, tandis que 280 670 fidèles se sont rendus aux offices dans l'édifice.

Des efforts ont été déployés pour "internationaliser" la marque Sagrada Familia, notamment avec l'organisation d'un concert de l'orchestre philharmonique de Berlin au temple et une exposition dans une série de musées au Japon.