Allemagne : pourparlers de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à Berlin

Par Somaya Aqad, AP, Euronews

L'Allemagne a cherché à faire avancer les négociations sur un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan mercredi, en accueillant les ministres des Affaires étrangères des deux pays à Berlin.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a accueilli ses homologues, l'Arménien Ararat Mirzoyan et l'Azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov, dans une villa isolée du gouvernement pour de deux jours de discussions.

Ces derniers entretiens font suite à une réunion qui s'est tenue le 17 février entre le chancelier allemand OIaf Scholz, le premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. Olaf Scholz a souligné la volonté de l'Allemagne de contribuer à la conclusion des pourparlers de paix, ainsi que celle du président du Conseil européen, Charles Michel.

"Nous pensons que l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont désormais la possibilité de parvenir à une paix durable après des années de conflit douloureux", a déclaré M. Baerbock, qui s'est rendu dans les deux pays en novembre, avant la tenue d'une réunion tripartite. "Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des mesures courageuses prises par les deux pays pour tirer un trait sur le passé et œuvrer à l'instauration d'une paix durable pour leurs peuples."

Des conflits territoriaux

L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont une longue histoire de différends territoriaux. Le dernier en date a fait au moins quatre morts parmi les soldats arméniens à la mi-février.

L'année dernière, l'Azerbaïdjan a mené une campagne militaire éclair pour récupérer la région du Karabakh, que les séparatistes arméniens avaient gouvernée pendant trois décennies.

La région, connue internationalement sous le nom de Nagorno-Karabakh, ainsi que de larges pans du territoire environnant sont passés sous le contrôle total des forces arméniennes soutenues par l'Arménie à la fin d'une guerre séparatiste en 1994.

L'Azerbaïdjan a repris des parties du Karabakh et la plupart des territoires environnants lors d'une guerre de six semaines, en 2020, et qui s'est terminée par une trêve négociée par la Russie. En décembre 2022, l'Azerbaïdjan a commencé à bloquer la route reliant la région à l'Arménie, provoquant des pénuries de nourriture et de carburant.

Bakou a ensuite lancé une opération éclair en septembre 2023 qui a mis en déroute les forces séparatistes en une journée et les a obligées à déposer les armes. Plus de 100 000 Arméniens ont fui la région, la laissant quasi déserte.

Fort de l'élan politique suscité par cette opération militaire réussie, Ilham Aliyev a remporté un nouveau mandat lors d'une élection sans suspense, le 7 février dernier.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont engagés à travailler à la signature d'un traité de paix, mais aucun progrès visible n'a été réalisé et les tensions ont continué à monter dans un climat de méfiance mutuelle.

"_Un dialogue direct comme celui d'aujourd'hui et de demain est le meilleur moyen de progresse_r", a déclaré Annalena Baerbock.