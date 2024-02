Des agriculteurs polonais manifestent à Varsovie

Par Euronews

Ils ont porté leur colère jusqu’à la capitale polonaise. Plus de 10 000 agriculteurs ont manifesté mardi à Varsovie. Il s'agit du plus grand rassemblement depuis le début du mouvement, il y a quelques semaines.

PUBLICITÉ

Au cœur de leurs revendications, les produits agricoles ukrainiens, exemptés de droits de douane dans l’Union européenne. Une mesure que ces agriculteurs qualifient de concurrence déloyale. Ils rejettent également le Pacte vert européen, jugé trop contraignant.

La manifestation s’est tenue devant le Parlement polonais. À l’intérieur, une délégation d’agriculteurs a été reçue par le président de l'Assemblée nationale.

"Personne n'avait l'intention de provoquer une insécurité alimentaire en Pologne et d'affaiblir les agriculteurs polonais. Mais vous devez vous rendre compte, que tout ne se passe pas comme prévu. L'indignation et la colère sont compréhensibles. Mais les manifestations que vous avez organisées ont atteint un point tel qu'au lieu d'être avec vos familles et au lieu d'être dans vos fermes, de les gérer, vous devez venir à Varsovie pour vous battre pour ce qui est important pour vous", a déclaré Szymon Holownia, président de la chambre basse du Parlement polonais.

Malgré cette déclaration conciliante, les agriculteurs ont jugé cette rencontre insatisfaisante. Leur mouvement a créé de vives tensions entre la Pologne et l’Ukraine.

"Nous espérons que la partie polonaise sera en mesure de trouver les solutions qui nous permettront de régler la situation à l'intérieur du pays. De notre côté, je peux dire que la situation est totalement sous contrôle, nous respectons nos obligations et ne créons aucun risque pour le marché polonais", a déclaré Olha Stefanishyna, vice-Première ministre ukrainienne.

Les agriculteurs prévoient de manifester jusqu’au 28 mars, date à laquelle les gouvernements polonais et ukrainien ont prévu de se rencontrer, pour des discussions, à Varsovie.