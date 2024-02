Espagne: le pays frappé par de fortes intempéries

Par Euronews

En Espagne, tempête de neige, vent et pluie s’abattent depuis quelques jours sur la quasi-totalité du pays. Ces dernières 24 heures plusieurs régions étaient en alerte.

Une tempête de neige, de vent et de pluie secoue la quasi-totalité du territoire espagnol, perturbant ou compliquant la circulation sur de nombreuses routes.

Toutes les régions, à l'exception de l'Estrémadure, étaient en alerte jaune ou orange au cours des dernières heures.

L'alerte orange aux chutes de neige a été activée en Cantabrie, dans les Pyrénées et en Galice. En Cantabrie, des accumulations de neige allant jusqu'à 15 cm sont attendues à partir de 800 mètres d'altitude.

Au Pays basque, en Navarre et en Castille et Léon, les fortes pluies ont provoqué des débordements de rivières, des inondations et des coupures de routes.