Associated Press

D'importantes perturbations ont été enregistrées dans les transports aériens. - Tous droits réservés Associated Press

D'importantes perturbations ont été enregistrées dans les transports aériens. - Tous droits réservés Associated Press

La neige et le verglas ont perturbé les transports aérien et ferroviaire, et causé des accidents de la circulation. De nombreux automobilistes sont restés bloqués sur les grands axes.