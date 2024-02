Israël : des proches d'otages entament une marche de quatre jours jusqu'à Jérusalem

Par Euronews

Le point de départ de la marche est le kibboutz de Reïm, où s'est tenu le festival Nova, le 7 octobre 2023.

PUBLICITÉ

Partis du sud d’Israël ce mardi, ils espèrent arriver à Jérusalem dans quatre jours. Parmi ces marcheurs, des proches d’otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre, mais également quelques-uns des otages libérés.

Avec ce mouvement, ils espèrent faire pression sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu. C’est d’ailleurs devant la résidence du Premier ministre qu’ils prévoient de terminer leur marche.

"On veut les ramener à la maison. La dernière fois que nous avons marché, nous en avons ramené quelques-uns et maintenant nous allons ramener les autres à la maison", explique Inbal Tzach, cousine d'un des otages.

Il resterait encore environ 130 otages dans la bande de Gaza. Des négociations ont actuellement lieu à Doha entre le Qatar, l’Egypte et les Etats-Unis. Avec pour but, de trouver un accord entre Israël et le Hamas, pour un cessez-le-feu et une libération des otages.

Selon le président américain Joe Biden, cet accord pourrait être trouvé avant le début du Ramadan, qui doit commencer autour du 11 mars.