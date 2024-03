Le bras de fer entre l'Eurovision et Israël se poursuit, car deux chansons - "October Rain" et sa deuxième chanson "Dance Forever" - auraient été rejetées en raison de leur caractère "politique". Israël a jusqu'au 11 mars pour soumettre une chanson conforme au règlement de l'Eurovision.

Israël pourra-t-il participer au 68e Concours Eurovision de la chanson ?

Les choses semblent mal engagées, car le pays risque d'être disqualifié à la suite de la rumeur d'élimination de sa première chanson sélectionnée et de sa deuxième.

La semaine dernière, l'Union européenne de radio-télévision (UER), l'organisme qui organise le célèbre concours, a laissé entendre qu'elle pourrait rejeter la candidature d'Israël, la chanteuse russo-israélienne de 20 ans, Eden Golan, en raison du caractère "politique" de sa chanson.

La chanson en question, "October Rain", fait référence aux victimes de l'attaque du 7 octobre du Hamas dans le sud d'Israël, avec des paroles telles que :"iln'y a plus d'air à respirer / Il n'y a pas de place pour moi" et "c'étaient tous de bons enfants, chacun d'entreeux".

La chanson fait également référence aux "fleurs", qui sont souvent utilisées comme code militaire pour désigner les victimes de la guerre.

"Danser dans la tempête / Nous n'avons rien à cacher", chante Eden Golan. "Ramène-moi à la maison / Et laisse le monde derrière toi / Et je promets que cela ne se reproduira plus jamais / Je suis encore mouillé par cette pluie d'octobre / Pluie d'octobre".

Le ministre israélien de la culture, Miki Zohar, s'est offusqué de l'idée que les paroles étaient politiques. La chanson est "émouvante" et "exprime les sentiments du peuple et du pays ces jours-ci, et n'est pas politique", écrit-il sur les réseaux sociaux.

"J'appelle l'Union européenne de radio-télévision à continuer à agir de manière professionnelle et neutre, et à ne pas laisser la politique affecter l'art", ajoute-t-il.

Selon le site d'information israélien, "YNET", l'UER aurait également rejeté la deuxième chanson soumise intitulée "Dance Forever".

Citant des sources anonymes au sein du ministère des Affaires étrangères, le site rapporte que "l'option alternative a également été écartée".

"Dance Forever" a terminé deuxième derrière "October Rain" lors du vote des jurys spéciaux et constitue la chanson alternative du pays pour Eden Golan. Les paroles sont en anglais, à l'exception de quelques phrases en hébreu.

"YNET" a publié les paroles de la chanson, mais n'a pas expliqué les raisons de la disqualification présumée.

L'une des raisons possibles est que "Dance Forever" fait référence à l'attaque du Hamas contre le festival "Nova Music" le 7 octobre, qui a fait 364 morts.

Voici les paroles de "Dance Forever" :

"My mind hiding

I don’t know what’s right

Take me to the right road

There’s no more time and I can’t go wrong

Breath in

I know that I’m strong

I brake all the chains

I’m on the edge now

Watch me fly away

Oh dance like an angel

Oh you will remember

That I will dance forever

I will dance again

Oh dance like an angel

Drowning in the sunrise

My heart is so cold, but my soul is on fire

Someone is calling from paradise

The hope doesn’t stop, it just spreads its wings

It is like a million stars that suddenly light up in the sky

Heart on fire I’m a fighter

Don’t stop the music

Turn it up louder

I spread out me wings

Flying through the sky hear violins

Angels don’t cry

They only sing

Still feel the ground

Beneath my feet"

La société israélienne de radiodiffusion publique (KAN) avait déjà fait savoir qu'elle n'avait "aucune intention de remplacer" la chanson "October Rain".

"Si elle n'est pas approuvée par l'UER, Israël ne pourra pas participer au concours", avait-elle même menacé.

Lors d'une conférence le week-end dernier, à Jérusalem, le président israélien, Isaac Herzog, a appelé à un dialogue "intelligent" entre "l'UER" et la "KAN" pour permettre à son pays de participer à l'Eurovision.

"Je pense qu'il est important pour Israël de participer à l'Eurovision, et c'est aussi une prise de position, parce qu'il y a des haineux qui essaient de nous chasser de toutes les scènes", affirme Isaac Herzog.

L'UER a précédemment rejeté les appels à l'exclusion totale d'Israël de la compétition en raison de la guerre à Gaza. Les organisateurs ont été critiqués pour avoir exclu la Russie en raison de sa guerre en Ukraine, mais pour avoir inclus Israël, qui est accusé par certains pays de commettre un génocide à Gaza.

Les avis restent partagés. Des appels au boycott du concours ont été lancés dans plusieurs pays, dont la Finlande, l'Islande et la Suède. Par ailleurs, plus de 400 créateurs de l'industrie du divertissement ont signé une lettre de soutien à l'inclusion d'Israël dans l'Eurovision de cette année, dont Helen Mirren, Gene Simmons et Boy George.

Israël a jusqu'au 11 mars pour soumettre une chanson conforme au règlement de l'Eurovision.

La finale de l'Eurovision 2024 se tiendra à Malmö, en Suède, après la victoire de la chanteuse, Loreen, l'année dernière.