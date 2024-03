En Catalogne, les protections menstruelles sont désormais gratuites

Par Euronews avec agences

Les protections menstruelles sont désormais gratuites en Catalogne. Selon des sondages locaux, 23 % des Catalanes ont déjà réutilisé des produits d'hygiène pour des raisons économiques.

PUBLICITÉ

"Mes règles, mes règles" : c'est ainsi que s'appelle l'initiative pionnière pour la santé des femmes qui vient d'être lancée par la région espagnole de Catalogne. Grâce à elle, près de 2,5 millions de personnes auront droit à une coupe menstruelle et une paire de culottes menstruelles gratuites. La Ministre régionale de l’Égalité et du Féminisme de Catalogne a qualifié cette mesure de "première mondiale".

"Plus de 165 000 personnes ont déjà téléchargé le code QR que l'on trouve dans l'application du système public de santé catalan et qui permet de l'échanger dans les pharmacies contre le produit menstruel de son choix" explique Tània Verge, ministre régionale de l'Égalité et du Féminisme de Catalogne.

23 % des femmes interrogées par le Bureau d'opinion publique de Catalogne ont déclaré avoir déjà réutilisé des produits d'hygiène conçus pour un usage unique pour des raisons économiques. L'initiative, qui vise à "garantir le droit à l'équité menstruelle", a donc reçu un acceuil élogieux.

"Je suis totalement favorable à cette initiative. Je ne suis toujours pas allée chercher mon produit menstruel mais j'y vais cette semaine" déclare une étudiante.

"C'est un geste de plus vers cette égalité ou cette sensibilité à son égard. (...) Sur le plan collectif, c'est un pas de plus vers l'égalité" ajoute sa mère.

En 2020, le gouvernement écossais a adopté une loi similaire. Mais les produits menstruels y sont à usage unique et sont distribués dans les écoles, collèges et universités, et non dans les pharmacies.