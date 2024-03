Rencontrez les femmes du Qatar déterminées à briser le plafond de verre et qui inspirent les autres en sciences et technologies, entrepreneuriat et mode.

Dans cet épisode, l'équipe de Qatar 365 célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Miser sur les femmes : accélérer le progrès est le thème de la journée désignée par les Nations unies, visant à promouvoir les droits des femmes. Laila Humairah rencontre deux personnalités inspirantes qui contribuent à la transformation numérique du Qatar et à la mise en place de politiques durables sur la gestion de l'eau. La directrice du département de l'innovation numérique au Ministère de la Communication et des Technologies de l'Information, Eman Al Kuwari, met l'accent sur les applications réelles utilisant des solutions de haute technologie, notamment la gestion du trafic et l'analyse de la sécurité alimentaire. La Dre Deema Almasri met quant à elle à profit ses dix années de recherche scientifique pour élaborer des politiques sur la gestion de l'eau à Earthna. Conchita Ponce a fondé le Doha Women Forum il y a sept ans. L'organisation propose un événement annuel auquel participent des professionnelles du réseau, des entrepreneuses et des expertes de l'industrie. En participant à des débats, des tables rondes et des ateliers, les femmes acquièrent les connaissances nécessaires pour réaliser leurs rêves, que ce soit en créant leur entreprise ou en changeant de carrière. Aadel Haleem s'intéresse à la manière dont certaines créatrices rendent la mode plus inclusive au Qatar. Diversité et Durabilité ne sont pas les seuls éléments intégrés dans le processus de création. Samanta Bullock est copropriétaire d'un mouvement de sensibilisation appelé London Represents, qui vise à inciter les créateurs et les marques à intégrer toutes les catégories de personnes dans leurs créations.