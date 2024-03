Arts : l'ARCO Madrid s'approche pas à pas de la parité

Par Euronews avec AP

Cette année, la foire internationale d’art contemporain de Madrid enregistre une forte augmentation du nombre de femmes artistes représentées, sans toutefois atteindre la parité.

Peinture, sculpture, installation, photographie, vidéo et performance. Tous les formats sont exposés à l'ARCO Madrid, qui compte pour cette édition 205 galeries. Cette année, la foire s'est rapprochée de la parité entre les artistes masculins et féminins, ce qui n'est pas une tâche facile, selon son directeur.

"La présence des femmes s'est vraiment améliorée", explique Maribel López, directrice de l'ARCO. "Une donnée très significative est que l'année dernière le pourcentage était de 37 %, cette année nous atteignons 43 % [...] Nous avançons dans la bonne direction."

En 2018, seuls 19 % des artistes de l'ARCO étaient des femmes. Semíramis González, critique d'art et commissaire d'exposition, pense que ce changement est dû à une évolution du monde de l'art.

"Les professionnels de l'art dénonçaient le fait que les femmes ne pouvaient pas représenter 80 % des étudiants en beaux-arts, alors que nous arrivions à la plus importante foire d'art espagnole et que nous n'étions que 20 %".

"Il y a donc eu un changement au sein du système lui-même et dans la société. Il y a plus de collectionneurs qui achètent des œuvres de femmes, il y a de plus en plus d'intérêt pour ce que font les femmes, le marché commence à bouger en faveur des artistes féminines".

Diversité artistique

Les artistes abordent des thèmes tels que l'agriculture, la mémoire, l'éducation, la durabilité, la violence ou encore le pouvoir.

L'artiste espagnole Marina Vargas a remporté le prix de la photographie l'année dernière à l'ARCO. Elle revient avec trois œuvres qui s'inspirent de l'expérience des femmes. "Anonymous was a woman" tire son titre de l'article de Virginia Wolf dans son livre "A Room of One's Own", dans lequel elle parle de la difficulté pour une femme de raconter sa propre histoire", explique l'artiste.

L'artiste et collectionneuse Claudia Vives-Fierro estime que la foire s'éloigne des grands noms. "Il y a quelques années, lorsque vous veniez (à ARCO), on vous proposait de l'art contemporain et vous voyiez Picasso, Tàpies, Miró et vous vous disiez, eh bien, c'est contemporain parce que la peinture est là, mais pas eux. Aujourd'hui, je pense qu'ils donnent la parole aux artistes émergents, aux artistes en milieu de carrière et, surtout, aux femmes artistes", explique-t-elle.

Bien sûr, on peut toujours y voir un Tàpies ou un Picasso, mais ils partagent désormais les murs avec une plus grande variété d'artistes. Créé au lendemain du franquisme, l'événement est aujourd'hui un point de rencontre pour les collectionneurs, les membres de musées renommés, ainsi que les entreprises privées qui participent aux acquisitions et aux reconnaissances artistiques.

Un homme est enregistré avec un téléphone portable à côté d'une œuvre de l'artiste Damaris Pan lors de la foire internationale d'art ARCO à Madrid, le 6 mars 2024. Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Un jour où le genre "n'aura plus d'impact"

Ifeoma Dike, collectionneuse et conseillère en art du Royaume-Uni, a trouvé une méthode originale pour encourager les gens à élargir leurs horizons artistiques.

"J'ai créé un portfolio à l'aveugle, dans lequel vous mettez des artistes, sans nom, sans nationalité, sans rien, vous avez juste un portfolio vierge d'œuvres, et ensuite ils choisissent ce qu'ils aiment vraiment, et s'il s'agit d'une artiste féminine, c'est fantastique, et s'il s'agit d'un artiste d'Amérique latine ou d'Afrique, c'est très bien. Mais ils choisissent ce qu'ils aiment, tout en respectant l'équilibre que j'aimerais voir dans le monde de l'art", dit-elle.

Certains font également pression pour ouvrir le monde de l'art à la nouvelle génération de collectionneurs.

Enrique Vallés, président de l'association des collectionneurs d'art contemporain 9915, estime qu'il est essentiel que le marché se développe.

"Les jeunes apportent la parité, il n'y a plus de différences. Pour nous, c'est important parce qu'il y a un changement de génération, des goûts différents, ce qui est également important et enrichit le monde de l'art, et parce qu'ils sont intégrés sur un pied d'égalité et dans des situations égales", explique-t-il.

La galeriste allemande Jochen Hempel a fait venir la jeune artiste Finja Sander, qui utilise la performance pour illustrer la notion de mémorial et de commémoration dans l'espace public.

Elle note que pendant des siècles, le monde de l'art a été "du côté de l'homme" et qu'il y a aujourd'hui un effort conscient pour inverser cette tendance.

Mais elle espère qu'un jour viendra où le genre "n'aura plus d'impact".

Environ 65 % des galeries présentes sont internationales, et la foire est surtout devenue un point de rencontre entre l'Europe et l'Amérique latine.

ARCO Madrid 2024 est ouverte jusqu'au 10 mars au parc des expositions Ifema Madrid.