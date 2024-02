Le réalisateur Martin Scorsese, sacré Ours d’Or d’honneur à la Berlinale

Par Euronews

Le réalisateur américain est connu pour des classiques comme "Raging Bull" ou "Taxi Driver".

PUBLICITÉ

Son arrivée était scrutée par les photographes sur le tapis rouge. Martin Scorsese est invité au Festival international du film de Berlin, pour recevoir un Ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Le réalisateur américain de 81 ans est également venu pour présenter son dernier film “Killers of the Flower Moon”, un western avec les acteurs Leonardo Dicaprio et Robert Deniro, qui a joué dans le célèbre film “Raging Bull”.

"Pour moi, la Berlinale est très importante, parce que dans les années 1980, nous avons présenté le film "Raging Bull" ici, en avant-première. Berlin occupe donc une place très spéciale dans mon cœur. Cela nous a pris du temps pour revenir, mais nous sommes revenus avec les Rolling Stones", a déclaré le réalisateur.

"Killers of the Flowers moon” est nommé dans dix catégories aux Oscars, qui se tiendront le mois prochain, dont celle du meilleur réalisateur.

D’autres stars sont également présentes à ce festival qui se tient jusqu’à dimanche, comme l’actrice américaine Sharon Stone.