Rencontre avec Nathan Sawaya, l'ancien avocat qui est devenu l'artiste LEGO le plus célèbre du monde

L'exposition "The Art of the Brick", qui plonge les visiteurs dans l'univers merveilleux et coloré de l'artiste Nathan Sawaya, se tient à Brick Lane, à Londres, jusqu'au 12 mai 2024.

Certains artistes utilisent la peinture, d'autres le bronze, et quelques-uns osent même façonner leurs créations à partir de chocolat. Mais pour Nathan Sawaya, le support de prédilection est l'humble brique LEGO.

Tout a commencé il y a vingt ans, lorsque Nathan Sawaya travaillait comme avocat d'affaires, à New York. À la recherche d'un exutoire créatif après de longues journées de paperasserie monotone, il s'est dit : "Et ce jouet de mon enfance ? Pourrais-je utiliser des briques LEGO pour créer des œuvres d'art ?"

C'est ainsi qu'est né l'avocat devenu artiste.

Aujourd'hui, les sculptures LEGO colorées de Nathan Sawaya font sensation dans le monde entier. Son exposition acclamée, "L'art de la brique", a conquis les cœurs de 24 pays sur six continents différents.

La célèbre exposition est maintenant de retour à Londres, et elle ne pouvait pas se tenir dans un endroit plus approprié : l'emblématique et bien nommée "Brick Lane".

Des reproductions de chefs-d'œuvre intemporels tels que la "Joconde" de De Vinci et le "David" de Michel-Ange aux œuvres originales à couper le souffle, l'exposition compte plus de 100 œuvres d'art uniques construites à partir d'environ 1 million de briques individuelles.

Avant l'ouverture de l'exposition, nous avons eu le plaisir de nous asseoir avec Sawaya pour discuter de son histoire d'amour avec le jouet culte.

Nathan Sawaya est photographié à l'extérieur du film "Art of the Brick", dont la première a eu lieu en 2007 et qui est devenu depuis un phénomène international. Credit: Nathan Sawaya/TheArtOfTheBrick

Euronews Culture : Pourquoi des LEGO ?

Nathan Sawaya : J'aime utiliser les briques LEGO pour diverses raisons. Je pense que c'est un support très accessible. Les gens peuvent s'identifier à cet art parce qu'il est fait à partir de quelque chose qui leur est familier. Mais j'aime aussi utiliser les LEGO parce qu'il y a ces petits rectangles et ces coins pointus, et quand on voit l'œuvre d'art de près, on voit tous ces coins, mais quand on s'en éloigne, tous ces coins se fondent en courbes. C'est là toute la magie des briques LEGO.

Vous avez connu un changement de carrière assez radical...

Oui, en effet. Je pratiquais le droit à New York. J'étais avocat d'affaires. Je rentrais chez moi à la fin de la journée et j'avais besoin d'un exutoire. Certaines personnes vont à la salle de sport à la fin de la journée, mais moi, j'avais envie de créer quelque chose. Il m'arrivait donc de dessiner ou de peindre. Un jour, je me suis dit : "Et ce jouet de mon enfance ? Pourrais-je utiliser des briques LEGO pour créer des œuvres d'art ? Et j'ai fini par quitter le cabinet d'avocats pour devenir artiste à plein temps.

Une sculpture géante de dinosaure exposée à l'exposition "Art of the Brick" à Londres. Credit: Euronews Culture

"Yellow" de Nathan Sawaya, exposé à l'exposition "The Art of the Brick" à Londres. Credit: Euronews Culture

Pourriez-vous nous parler un peu du processus de création de ces œuvres ?

Ce sont ces mains qui ont créé tout ce que vous voyez dans l'exposition, et la création de ces sculptures est un processus lent. Lorsque je travaille sur une œuvre d'art, je suis en train de coller chaque brique individuellement. Cela prend du temps et de la patience. Et si je fais une erreur, je dois utiliser un marteau et un ciseau, et ciseler la sculpture, puis reconstruire la section pour qu'elle ait l'air correcte.

Comment décidez-vous de ce que vous allez créer ? Où trouvez-vous votre inspiration ?

Mon inspiration vient d'endroits très différents. Heureusement, le fait d'organiser des expositions et des tournées dans le monde entier me permet de voyager beaucoup. Je rencontre de nouvelles personnes, je fais l'expérience de cultures différentes, et je peux m'en inspirer. J'emporte un petit carnet de croquis avec moi, je note des idées au fur et à mesure et j'en trouve de nouvelles en voyageant.

Est-ce une coïncidence que cette exposition ait lieu à Brick Lane ?

Hahaha ! C'est une excellente chose que l'exposition ait lieu à Brick Lane. Certains diront que c'est une coïncidence. D'autres diront que c'est de la magie LEGO.

L'exposition "L'art de la brique" présente "Le cri". Credit: Nathan Sawaya

Une sculpture en Lego exposée à l'exposition "The Art of the Brick" à Londres. Credit: Euronews Culture

Que pensez-vous de l'IA dans l'art ?

L'IA pourrait être un outil formidable pour un artiste. Je ne l'utilise pas encore personnellement, mais je pense qu'il est possible de l'expérimenter. Je ne crois pas qu'il y ait de règles en art. Donc, tout ce qui peut créer de nouvelles œuvres d'art est à explorer.

Combien de briques LEGO possédez-vous ?

J'ai environ 10 millions de briques LEGO en stock dans mon studio d'art. À tout moment, j'ai donc suffisamment de briques pour créer tout ce que je peux imaginer. J'essaie de conserver une gamme complète de couleurs, de formes et de tailles. Je commande environ un quart de million de briques par mois. J'ai donc beaucoup de briques LEGO...

Avez-vous déjà marché accidentellement sur une brique LEGO en travaillant sur l'une de vos sculptures ?

J'ai marché sur tellement de briques LEGO que je ne les sens même plus !

