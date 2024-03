La Suède officiellement 32ème membre de l'OTAN

Par Euronews avec AP

La Suède a officiellement rejoint l'Alliance atlantique jeudi en tant que 32e membre, alors que les préoccupations en matière de sécurité en Europe se sont accrues à la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.

Stockholm tourne la page de deux siècles de non-alignement militaire sur les grandes puissances en officialisant jeudi son adhésion à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson et le secrétaire d'État Antony Blinken ont présidé une cérémonie au cours de laquelle l'adhésion de la Suède à l'Alliance a officiellement été scellée au département d'État.

"Aujourd'hui est vraiment un jour historique", a déclaré Ulf Kristersson. "Nous sommes humbles, mais aussi fiers. Nous répondrons aux attentes élevées de tous les alliés de l'OTAN. Nous sommes unis."

"C'est un moment historique pour la Suède. C'est un moment historique pour l'alliance. C'est un moment historique pour les relations transatlantiques", a déclaré Antony Blinken. "Notre alliance avec l'OTAN est désormais plus forte et plus vaste qu'elle ne l'a jamais été." Plus tard dans la journée de jeudi, Ulf Kristersson devait se rendre à la Maison Blanche et être l'invité d'honneur du discours de Joe Biden sur l'état de l'Union.

Le président Joe Biden a félicité la Suède pour son admission et a déclaré qu'il s'agissait d'un signe que l'intervention du président russe Vladimir Poutine en Ukraine avait uni l'alliance plutôt que de la diviser.

"Lorsque Vladimir Poutine a lancé sa guerre d'agression brutale contre le peuple ukrainien, il pensait pouvoir affaiblir l'Europe et diviser l'OTAN", a déclaré Joe Biden dans un communiqué, auquel il devrait faire écho dans son discours sur l'état de l'Union prononcé devant le Congrès jeudi.

"La Suède va désormais prendre la place qui lui revient à la table de l'OTAN, avec un droit de regard égal sur l'élaboration des politiques et des décisions de l'Alliance", a déclaré le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg. Le drapeau suédois sera hissé lundi devant le siège de l'organisation militaire à Bruxelles.

L'article 5 du traité de l'OTAN oblige tous les membres à venir en aide à un allié dont le territoire ou la sécurité est menacé. Il n'a été activé qu'une seule fois par les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001.

La Suède, ainsi que la Finlande, qui a rejoint l'OTAN l'année dernière, ont toutes deux abandonné la neutralité militaire de longue date qui était une caractéristique de la politique étrangère des États nordiques pendant la guerre froide, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de l'année 2022.

Joe Biden et ses homologues de l'OTAN se sont engagés à ce que l'Ukraine rejoigne un jour l'Alliance.

L'adhésion de la Suède avait été retardée en raison des objections de la Turquie et de la Hongrie, membres de l'OTAN. La Turquie s'inquiétait du fait que la Suède hébergeait des groupes kurdes qu'elle considère comme des terroristes et ne prenait pas suffisamment de mesures à leur encontre. Le président populiste hongrois Viktor Orban s'est montré pro-russe et n'a pas partagé la détermination de l'alliance à soutenir l'Ukraine. Après des mois de retard, la Turquie a ratifié l'admission de la Suède au début de l'année, et la Hongrie l'a fait cette semaine.