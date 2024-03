Les agriculteurs tchèques bloquent la circulation à Prague

Par Somaya Aqad, AP

Les agriculteurs tchèques ont bloqué la circulation à Prague jeudi, encombrant les rues de centaines de tracteurs et d'autres véhicules pour protester contre le gouvernement et les politiques agricoles fixées par l'Union européenne.

Les transports publics ont été paralysés à l'heure de pointe du matin dans plusieurs quartiers de la capitale tchèque. La rue menant au bureau du gouvernement, où les manifestants prévoyaient de présenter leurs revendications, a été complètement bloquée.

"Notre objectif n'est pas de bloquer la circulation à Prague, mais de présenter les problèmes de l'agriculture", a déclaré Martin Pycha, directeur de l'Association agricole tchèque, l'un des organisateurs de la manifestation.

Il s'est excusé pour la gêne occasionnée aux banlieusards pragois.

Une manifestation similaire, à laquelle participaient des agriculteurs au volant de leurs tracteurs, s'est tenue à Prague il y a un mois.

Des dizaines de milliers d'agriculteurs et de sympathisants ont manifesté dans toute l'Europe ces dernières semaines pour exprimer leur frustration face à toute une série de problèmes, allant des importations bon marché insuffisamment réglementées aux règles environnementales contraignantes et à la bureaucratie.

Les agriculteurs tchèques, en particulier, demandent une réduction de l'imposition de la propriété des terres agricoles et souhaitent que les subventions qu'ils reçoivent de l'UE soient exonérées d'impôts. Ils se plaignent également de la faiblesse des prix de leurs produits et affirment que les céréales et autres produits agricoles en provenance d'Ukraine et d'autres pays nuisent au marché.

Certains agriculteurs ont brandi jeudi des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : "Nous voulons des conditions égales" et "_Arrêtez la liquidation de l'agriculture tchèqu_e".

Le gouvernement a semblé désireux de laisser les agriculteurs s'exprimer.

"J_e respecte le droit de chacun à manifester et je suis prêt à une discussion équitable avec les agriculteurs_", a déclaré le ministre de l'agriculture, Marek Vyborny. Mais lorsque Vyborny s'est adressé aux agriculteurs, ceux-ci l'ont hué et ont exigé sa démission.