Portugal : fin de campagne avant le vote dimanche

Après la démission du premier ministre socialiste Antonio Costa pour des soupçons de corruption, le Portugal est appelé aux urnes pour des élections législatives anticipées.

Plus de 9 millions d'électeurs portugais sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives anticipées après la démission en novembre du Premier ministre socialiste Antonio Costa, éclaboussé par une affaire de corruption.

Les 1,6 millions de Portugais vivant à l'étranger ont pu exercer leur droit de vote par correspondance.

Le centre-droit donné gagnant

Selon le dernier sondage réalisé à deux jours du scrutin par Consulmark2 (pour Euronews et Nascer do SOL), la tendance des derniers mois se confirme : l'Alliance démocratique (AD) devrait remporter les élections et la droite serait alors majoritaire au Parlement.

La coalition composée du PSD, du CDS-PP et du PPM (29,8%) devance en effet le PS (27%) avec une avance de près de 3 points de pourcentage, l'écart entre les deux principaux partis s'étant légèrement creusé par rapport au dernier sondage.

Le président du PSD, Luis Montenegro, un avocat de 51 ans, devrait donc prendre la tête du prochain gouvernement.

Dans ce dernier sondage, la Chega (extrême droite) reste la troisième force politique avec 18%.

Les trois principaux candidats ont tenu leur dernier meeting ce vendredi à Lisbonne, la capitale.