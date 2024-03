Guerre Russie-Ukraine : Les Etats-Unis vont envoyer environ 300 millions de dollars d'armes à Kyiv

Par Euronews avec agences

Les Etats-Unis vont envoyer environ 300 millions de dollars d'armes à l'Ukraine. L'Assemblée nationale française a elle voté en faveur de l'accord de sécurité franco-ukrainien.

Le Pentagone va envoyer environ 300 millions de dollars d'armes à l'Ukraine après avoir réalisé quelques économies dans ses contrats. Il s'agit de la première aide américaine annoncée depuis le mois de décembre dernier.

"Ce paquet constitue la 55ème tranche d'aide, évaluée à 300 millions de dollars et comprend des capacités permettant de répondre aux besoins immédiats de l'Ukraine en matière de défense aérienne, d'artillerie et antichar" a déclaré Major-général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone.

Le Pentagone a pourtant reconnu être à court de ressources, et a besoin d'au moins 10 milliards de dollars pour reconstituer toutes les armes qu'elle a retirées de ses stocks.

De l'autre côté de l'Atlantique, en France, l'Assemblée nationale a voté en faveur de l'accord de sécurité franco-ukrainien, signé le mois dernier par Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

L'accord, d'une durée de 10 ans, comprend une assistance visant à restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine et apporter le soutien de Paris à l'intégration de Kyiv à l’Union européenne et à l’OTAN.

Nouvelle série de frappes russes en Ukraine

En Ukraine, une série d'attaques ont fait trois morts et 38 blessés, dont des enfants à Kryvyï Rih, la ville natale du Président ukrainien. Plusieurs immeubles d'habitation et un supermarché ont été détruits par les missiles.

Dans son allocution quotidienne, Volodymyr Zelensky a promis que toutes les destructions et les morts sur le sol ukrainien commis par Moscou seront punis.

Attaques de combattants russes pro-Ukraine en Russie

Côté russe, la télévision d'État RU-RTR a diffusé des images de l'attaque de drone sur Belgorod, imputée à l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a également déclaré avoir repoussé plusieurs attaques de soldats ukrainiens et combattants russes pro-ukrainiens à Koursk, près de la frontière russo-ukrainienne, et tué 234 combattants ayant pris par à ces assauts.

S'exprimant dans une déclaration vidéo, le porte-parole militaire en chef de la Russie, Igor Konachenkov, a imputé l'attaque aux "formations terroristes du régime de Kyiv", insistant sur le fait que l'armée russe et les forces frontalières étaient capables d'arrêter les assaillants et d'éviter un raid transfrontalier. Il a également indiqué que les assaillants avaient perdu sept chars et cinq véhicules blindés.