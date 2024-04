Guerre en Ukraine : la défense aérienne reste la priorité

Par Euronews avec AP

Le Président ukrainien s'est adressé mercredi aux membres du Conseil européen et aux participants à la conférence ministérielle de la Banque mondiale sur l'Ukraine, en soulignant que la défense aérienne reste la principale priorité du pays.

Trois missiles russes ont frappé le centre-ville de Tchernihiv, dans le nord de l'Ukraine, mercredi, touchant un immeuble de huit étages et tuant au moins 18 personnes, selon les autorités. Au moins 61 personnes, dont trois enfants, ont été blessées.

Les services d'urgence ukrainiens ont indiqué que les secouristes étaient à la recherche de bâtiments partiellement démolis et de hauts monticules de décombres. Tchernihiv se trouve à environ 150 kilomètres au nord de la capitale, Kiev, près de la frontière avec la Russie et la Biélorussie.

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé mercredi aux membres du Conseil européen et aux participants à la conférence ministérielle de la Banque mondiale sur l'Ukraine, en soulignant que la défense aérienne reste la principale priorité de l'Ukraine.

Il a exprimé ses "condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers" et a remercié tous ceux qui ont sauvé des vies à Tchernihiv. Volodymyr Zelensky a également déclaré que l'armée ukrainienne avait attaqué l'aérodrome russe de Dzhankoi, en Crimée occupée.

"J'ai mis l'accent aujourd'hui sur tout ce qui est nécessaire à la poursuite de nos actions et à notre protection. Bien sûr, la défense aérienne et le front sont une priorité essentielle. C'est maintenant que tout le monde en Europe, dans le monde libre, doit utiliser le temps pour se renforcer - pour une plus grande production d'armes, pour une plus grande fourniture d'équipements de défense. La vie normale du monde repose sur la détermination", a déclaré le Président, lors de la conférence ministérielle de la Banque mondiale.

Une manifestation à Prague en soutien à l'Ukraine

Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant les ambassades des États-Unis, d'Allemagne et de France à Prague mercredi pour soutenir l'initiative "Close the Skies", qui exhorte les alliés de l'OTAN à contribuer à la fermeture de l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine.

Le rassemblement a débuté devant l'ambassade des États-Unis, où 50 participants ont planté des croix symbolisant les vies perdues lors de l'attentat de mercredi à Tchernihiv. Le groupe s'est ensuite dirigé vers les ambassades d'Allemagne et de France. Les manifestants ont scandé des slogans tels que "Fermez le ciel" et "Moins de paroles, plus d'actions".