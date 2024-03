Des agriculteurs polonais bloquent un poste-frontière avec la Slovaquie

Par Euronews

Leurs revendications n’ont pas changé, depuis des mois, ils protestent contre les importations dans l’Union européenne de produits agricoles ukrainiens, qui passeraient notamment par la Slovaquie. Ils sont également opposés au Pacte vert européen, jugé trop contraignant.

Toujours aussi mobilisés, les agriculteurs polonais ont bloqué un poste-frontière avec la Slovaquie, à Chyżne.

"Nous nous battons pour que personne ne vienne chez nous, pour nous dicter ce que nous devons faire, comment nous devons vivre, ce que nous devons produire. L'agriculteur sait ce qu'il doit produire, quand il doit aller dans son champ, quand il doit planter, quand il doit faucher, quand il doit faire quoi que ce soit", explique un agriculteur.

Ces manifestations ont créé de vives tensions diplomatiques entre la Pologne et l’Ukraine. Et les négociations entre les agriculteurs et le gouvernement de Donald Tusk sont dans l’impasse.

En attendant de trouver un compromis avec Varsovie, le mouvement se poursuit et ne semble pas faiblir après plusieurs mois de mobilisation.