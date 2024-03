En espagne et en Pologne, la colère des agriculteurs ne retombe pas

Par Euronews

Les agriculteurs ont manifesté notamment contre le Pacte vert européen. Des mobilisations qui durent depuis plusieurs mois.

PUBLICITÉ

Une mobilisation qui ne faiblit pas et qui, ils l’espèrent, va pousser les consommateurs à soutenir leur cause.

Dans le centre de Madrid, les agriculteurs ont une nouvelle fois manifesté, certains au volant de leurs tracteurs. C'est leur quatrième rassemblement dans la capitale espagnole depuis le début de leur mouvement mi-janvier.

Et leurs revendications n’ont pas changé. Ils dénoncent les contraintes administratives et environnementales auxquelles ils sont confrontés à cause notamment du Pacte vert européen.

"Nous voulons que les consommateurs se joignent à nous et donnent une image d'unité dans la société, parce qu'en fin de compte, tout ce que nous demandons dans les campagnes se résume au pouvoir d'achat", explique un manifestant.

En Pologne, également la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Dimanche, certains ont bloqué une partie de l’autoroute qui relie Varsovie à Berlin. Ils protestent contre les importations de produits agricoles ukrainiens. Ils s’opposent également au Pacte vert européen, jugé trop contraignant.

Ces manifestations surviennent alors que vendredi, Bruxelles a proposé des changements pour alléger les règles environnementales de la PAC.