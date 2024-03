Alerte aux crocodiles près de Bankok après l'évasion d'une vingtaine de spécimens

Par euronews avec agences

En Thaïlande, des crocodiles qui se sont évadés de leur enclos, sont activement recherchés.

PUBLICITÉ

Panique dans la province de Samut Sakhon, près de Bangkok. Une vaste opération de recherche a été lancée pour retrouver et capturer des crocodiles qui se sont échappés d'une ferme locale. Le propriétaire a immédiatement prévenu les autorités et les riverains du danger. Les bêtes errantes sont assez grosses, atteignant 100 kg et 4 mètres de long. L'opération de recherche devait couvrir une superficie de 5 à 6 hectares.

Le propriétaire a expliqué qu'un mur de bassin en ciment s'était effondré et que l'eau a littéralement emporté les crocodiles dans les étangs à poissons environnants. Au total 14 spécimens ont déjà été capturés et renvoyés dans leur enclos tandis que plusieurs autres sont toujours en liberté.