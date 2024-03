La Thaïlande ouvre la voie au mariage homosexuel

Par Euronews

C’est une première en Asie du Sud-est. Les députés thaïlandais viennent d’approuver la loi sur le mariage homosexuel.

L’adoption du texte, à une large majorité est une avancée majeure, mais il reste encore quelques étapes à franchir.

Avant sa promulgation définitive par le roi, cette loi doit d’abord passer devant le Sénat. Une procédure qui pourrait prendre plusieurs semaines.

Le texte a pour but de changer, dans la loi sur le mariage, les références aux « femmes », aux « hommes », aux « épouses » et aux « maris » pour les remplacer par des termes non genrés.