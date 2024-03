Le chef de l'OTAN condamne les élections russes dans les territoires occupés d'Ukraine et de Géorgie

Lors de notre réunion, nous avons également abordé la sécurité dans la mer Noire, qui est importante à la fois pour la Géorgie et pour l'OTAN. La guerre menée par la Russie a mis en danger la liberté de navigation et menacé l'approvisionnement alimentaire mondial. Mais, avec notre soutien, l'Ukraine a repoussé, détruit ou endommagé une partie importante de la flotte russe de la mer Noire. Le succès de l'Ukraine lui a permis de rouvrir le transport de céréales, ce qui est vital pour l'économie et pour la sécurité alimentaire mondiale.