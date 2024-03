L'eau, une ressource de plus en plus rare

Par Euronews

Face aux sécheresses et au manque d’accès à l’eau potable, l’ONU alerte sur les crises que peuvent entraîner les pénuries d’eau.

Dans de nombreux pays, comme au Maroc, chaque goutte d’eau compte. Le Royaume fait face à une sécheresse dans certaines régions et il n’est pas le seul. En effet, le réchauffement de la planète entraîne des précipitations irrégulières, des chaleurs extrêmes et des périodes de sécheresse, qui s'ajoutent à des décennies de mauvaise gestion de l'eau et de politiques d'extraction dans le monde entier.

Entre 2002 et 2021, les sécheresses ont touché plus de 1,4 milliard de personnes. Par ailleurs, selon l’ONU, plus de deux milliards de personnes n’ont pas accès à des services d’eau potable.

Le manque de système d’assainissement est également un problème de santé publique au niveau mondial. C’est le cas notamment au Pérou. Le gouvernement péruvien fournit de l'eau potable à 1,5 million de ses habitants les plus pauvres.

Pour la première fois, les habitants d'un quartier populaire de la capitale, vont avoir accès à des toilettes.

"Ils construisent un réseau d'égouts, j'espère qu'ils continueront. Cela fait plus de 40 ans que nous n'avons pas d'approvisionnement en eau ni d'égouts. Nos enfants et nous-mêmes allons aux toilettes dans une fosse d'aisance", explique Miller Cabello, chef de quartier à Lima.

Face aux différentes crises liées à l’eau, la Suisse vient de créer une bibliothèque mondiale de l’eau. À l’intérieur, des livres, mais également de la musique, de l’art et des échantillons d’eau. L’objectif : trouver des solutions aux problèmes liées à cette ressource vitale.