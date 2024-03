Une nouvelle vie pour les mégots de cigarettes grâce au recyclage

Par Euronews avec agences

La ville d'Ath en Belgique collabore avec la société "Tchao Mégot", spécialisée dans le recyclage des mégots de cigarette.

Les mégots de cigarettes sont partout dans nos rues, souvent jetés par terre. Pourtant, ces déchets sont extrêmement polluants. Pour lutter contre ces mauvaises habitudes, la ville d'Ath a mis en place depuis quelques mois deux grands collecteurs de mégots. C'est dans une entreprise au nord de Paris que ces déchêts son triés et passés dans une trémie pour éliminer les résidus de tabac.

"Il peut y avoir de l'arsenic, du mercure, du plomb, etc. Les substances toxiques deviennent ainsi un PCL, un produit chimique de laboratoire qui est envoyé dans des laboratoires spécialisés qui savent séparer chaque famille de molécules pour traite-les correctement" explique Julien Paque, Fondateur de TchaoMégot.

Ce qui intéresse l'entreprise TchaoMégot, c'est la fibre des filtres, garantie sans produits toxiques ni odeurs de tabac.

"Nous allons faire passer notre solvant à travers la matière. Il emportera avec lui toutes les substances toxiques qu'il aura rencontré sur son passage" déclare Amélie Velter, Ingénieure projet chez TchaoMégot.

"L'idée c'est vraiment de faire passer le message que même le déchet le moins sexy qu'on trouve par terre peut devenir une nouvelle matière première. Et il s'agit vraiment d'élever les gens." s pour qu'ils changent d'attitude face au déchet et montrent qu'il peut redevenir une matière première exploitable et qu'ils peuvent porter" ajoute Julien Paque, Fondateur de TchaoMégot.

Ces mégots transformés peuvent ensuite être utilisés comme fibres isolantes. Ils ont ainsi une seconde vie dans nos vêtements et nos maisons.