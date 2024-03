Attentat à Moscou : un huitième suspect placé en détention

Par Euronews

Quatre jours après le drame survenu dans une salle de concert dans la banlieue de Moscou, où au moins 139 personnes ont péri, un huitième suspect a été placé en détention.

Selon les médias russes, l’homme âgé de 31 ans, est un ressortissant du Kirghizistan qui détient la nationalité russe. Les assaillants présumés, originaires du Tadjikistan, ont été arrêtés dès samedi.

Un haut responsable des services de sécurité turcs a confirmé mardi que deux d'entre eux avaient passé "un court laps de temps" en Turquie avant de se rendre ensemble en Russie le 2 mars.

De leur côté, les autorités russes persistent à dire que l'Ukraine et l'Occident ont joué un rôle dans cet attentat meurtrier, malgré les démentis de Kyiv et la revendication du groupe État islamique.

Sans fournir de preuves, le directeur des services de sécurité russes, Alexander Bortnikov, a accusé mardi, des services secrets ukrainiens et occidentaux d'avoir facilité cet l'attentat.

"Nous pensons que l'action a été préparée à la fois par des islamistes radicaux eux-mêmes et, bien entendu, facilitée par les services secrets occidentaux et que les services secrets ukrainiens eux-mêmes sont directement impliqués", a-t-il déclaré, sans donner plus de détails.

Mais cette affirmation a été légèrement infirmée par le président autoritaire du Belarus, Alexandre Loukachenko, qui a déclaré mardi que les suspects se dirigeaient vers l'Ukraine parce qu'ils craignaient des contrôles stricts à la frontière du Belarus.