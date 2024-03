En Ukraine, de nouvelles évacuations sont provoquées par les attaques russes

Des milliers de personnes sont toujours privées d'un accès stable à l'électricité, en raison des frappes massives qui ont repris cette semaine.

PUBLICITÉ

Ce lundi, le Palais des Sports d'Odessa et 300 appartements ont été endommagés par une frappe.

À Kharkiv, les habitants doivent s'adapter au calendrier des coupures d'électricité.

Nous avons vécu cela en 2016 et nous avons déménagé ici. Maintenant ça recommence, nous n'avons nulle part où aller.

Liudmyla Makarova, Ukrainienne déplacée à l'intérieur du pays

Ce lundi, les forces russes ont également multiplié les attaques contre les zones frontalières de la région de Soumy. Les résidents évacués sont transportés vers l'ouest de l'Ukraine.

Nous avons beaucoup de drones qui volent autour de nous. C'est dur de se cacher et de trouver un endroit où aller. On a décidé de partir avec nos enfants.

Nina Perepichai, habitante du village de Lukashivka

Depuis dimanche et après plusieurs semaines de calme relatif, des vagues successives de missiles balistiques et de drones russes ont visé les principales villes d'Ukraine et les ont plongé dans l’obscurité.

À Odessa, 300 000 personnes restaient privées d’électricité lundi soir.