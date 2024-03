Par Euronews avec EBU & UA PBC

Alors que les bombardements russes s'intensifient sur la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, les familles avec enfants sont évacuées dans plusieurs districts, pour la deuxième fois après novembre 2023.

En raison de l'intensification des bombardements dans la région de Kharkiv, l'évacuation forcée des familles avec enfants a été étendue à 18 villages des communautés de Velykoburluksk et Vilkhuvatka de la région de Koupiansk. Cette décision a été prise par le Conseil régional de défense le 7 mars.

Il s'agit de la deuxième évacuation forcée de familles avec enfants dans la région de Kharkiv. En novembre 2023, 300 enfants avaient déjà été évacués, avec au moins un parent adulte, dans cinq communautés du district de Koupiansk, sur la rive gauche de la rivière Oskol.

Ce vendredi, une évacuation obligatoire a été annoncée dans 57 localités des communautés de Velykoburluksk, Vilkhuvatka, Kindrashivka et Kurylivsk.

Six personnes ont été blessées lors d'une attaque russe nocturne contre Tchouhouïv après qu'un missile S300 a touché le sol dans le centre de la ville, endommageant trois immeubles de grande hauteur et deux maisons. L’un des blessés est une personne déplacée. Elle et sa famille habitent un appartement loué.

"Quatre personnes ont été blessées par des éclats de verre. Une femme et un enfant ont également été blessés. L'enfant, âgé de 3 ans et 7 mois, blessé par un éclat de verre [...] a été soigné sur place", explique Ihor Shepelev, chef adjoint de l'administration militaire de la ville de Tchouhouïv.

L'onde de choc a également brisé les vitres et le toit du centre commercial. Le système central d'approvisionnement en eau de la ville a lui été coupé, laissant 2 500 personnes sans eau, soit un tiers de la ville. Les services publics prévoient de restaurer la conduite d'eau principale d'ici samedi midi, en attendant des pièces de rechange en provenance de Kharkiv.