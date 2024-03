La colère des agriculteurs s'est à nouveau fait entendre dans le quartier des institutions européennes à Bruxelles.

Cette fois-ci, moins de personnes et moins de tracteurs se sont rassemblés en marge du sommet des ministres européens de l'agriculture.

Ils protestent contre les accords de libre-échange, les nouvelles règles environnementales et la charge administrative liée aux subventions... Mais pas seulement.

"Pour les règles idiotes de l'Europe et pour la loi sur la nature. Nous sommes unis à la nature. Nous ne sommes pas contre la nature. Les médias mettent les gens à l'écart de la nature. Mais ce n'est pas le cas", témoigne un agriculteur.

Mais cette fois-ci, c'est différent. Les manifestations de février ont permis aux agriculteurs de rencontrer la présidente de la Commission européenne et plusieurs ministres de l'agriculture de l'UE.

La Commission a accédé à leurs demandes et a assoupli certaines conditions environnementales, comme l'absence d'obligation de rotation des cultures, et a simplifié et réduit les formalités administratives.

Mais pour les agriculteurs, ce n'est pas suffisant.

"C'est toujours nécessaire parce qu'en fait nous avons des annonces mais concrètement nous avons toujours un manque de solutions. Il y a des annonces sur certains sujets mais pas sur les plus importants, comme les revenus, les accords internationaux...", déclare Olivia Leruth de la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA).

Les nouvelles règles plus souples profitent également aux petites exploitations : celles qui ont moins de 10 hectares ne seront pas soumises aux contrôles et aux pénalités liés aux conditions de la PAC.