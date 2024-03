Par Debbie Tripley

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de leur auteur et ne représentent en aucun cas le positionnement éditorial d’Euronews.

La menace actuelle à laquelle nous sommes confrontés est existentielle. Notre propre santé, celle des animaux, de la nature et de notre planète sont si étroitement liées qu'elles doivent être prises en compte dans les solutions que nous adoptons, écrit Debbie Tripley.

PUBLICITÉ

Nous sommes actuellement confrontés à une triple crise planétaire : le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité.

Pour résoudre ces crises et assurer un avenir sain à l'humanité, à la nature, aux animaux et à notre planète, des réformes agricoles mondiales sont à la fois essentielles et inévitables.

La façon dont nous produisons nos aliments déterminera notre existence même sur cette planète. Nous avons besoin d'un système alimentaire durable et résilient - tel que celui défini dans la stratégie "De la ferme à la table" de l'Union européenne - un système qui fournit des aliments sains tout en soutenant des moyens de subsistance décents pour les agriculteurs et des communautés rurales prospères.

Ce système doit également permettre de réduire les émissions et de protéger l'environnement et la biodiversité, ainsi que le bien-être des animaux. Le maintien du statu quo n'est tout simplement pas envisageable, car notre trajectoire actuelle nous mène à l'extinction.

Une chose est sûre : notre système alimentaire actuel ne fonctionne pas pour les agriculteurs. Il n'est donc pas surprenant qu'ils soient descendus dans les rues de toute l'Europe pour protester.

Pris au piège d'un système qui a échoué pour tout le monde

Les agriculteurs sont pris au piège d'un système injuste qui les a laissés tomber, ainsi que le public, les animaux, la nature et notre planète.

Ils doivent lutter pour gagner leur vie en raison des faibles marges bénéficiaires, de la concurrence des grandes exploitations industrielles, de l'augmentation du coût de l'énergie et des conditions météorologiques extrêmes qui sont elles-mêmes aggravées par les pratiques agricoles intensives.

La plupart des petits exploitants agricoles n'ont rien à craindre des réformes en faveur de l'environnement ou du bien-être animal. Celles-ci visent les grandes exploitations industrielles qui sont responsables de la plupart des dommages causés à l'environnement et au bien-être des animaux.

Des agriculteurs se rassemblent devant le Parlement européen à Strasbourg, en mars 2024 AP Photo/Jean-Francois Badias

Dans le même temps, des milliards d'animaux d'élevage sont confinés dans des systèmes intensifs extrêmement cruels qui tuent notre planète.

Les véritables bénéficiaires du système alimentaire actuel sont le secteur alimentaire au sens large, y compris les détaillants, ainsi qu'une poignée de multinationales de l'agroalimentaire qui ont annoncé des bénéfices records ces dernières années.

Des changements importants sont inévitables et nous aurons tous un rôle à jouer dans cette transformation vers un système alimentaire plus respectueux de la nature.

Les gens paient le prix des dégâts

La plupart des petits exploitants agricoles n'ont rien à craindre des réformes en faveur de l'environnement ou du bien-être animal. Celles-ci visent les grandes exploitations industrielles qui sont responsables de la plupart des dommages causés à l'environnement et au bien-être des animaux.

Elles polluent l'air et les cours d'eau, augmentent le risque de maladies affectant la santé humaine, engloutissent les terres pour produire des aliments pour animaux, gaspillent les ressources naturelles précieuses et tuent la faune sauvage par l'utilisation de produits chimiques et la perte d'habitats.

L'amélioration du bien-être animal et l'adoption de pratiques régénératrices apporteront de nombreux avantages aux agriculteurs et aux travailleurs de la chaîne d'approvisionnement, en contribuant à leur satisfaction professionnelle et à leur stabilité économique.

Un buffle nouveau-né dans une ferme près de Ciorlano, juillet 2020 Chris Warde-Jones/AP

Pourtant, notre système actuel oblige le public à assumer les coûts qui résultent de ces dommages plutôt que de faire payer les entreprises responsables.

Au lieu de soutenir ce système défaillant, les agriculteurs et les organismes qui les représentent devraient s'aligner sur les défenseurs du bien-être animal et de l'environnement.

L'amélioration du bien-être animal et l'adoption de pratiques régénératrices apporteront de nombreux avantages aux agriculteurs et aux travailleurs de la chaîne d'approvisionnement, en contribuant à leur satisfaction professionnelle et à leur stabilité économique.

Ensemble, nous pouvons apporter des changements qui améliorent les moyens de subsistance des agriculteurs et les rendent plus durables, tout en créant un avenir plus sain pour nous tous.

Il existe un moyen de résoudre tout cela

En ce qui concerne l'interdiction des cages promise par l'Union européenne, nous soutenons l'octroi d'une aide financière aux agriculteurs pour qu'ils puissent effectuer cette transition grâce à la réorientation des subventions.

Des fonds publics devraient être mis à disposition pour aider à couvrir les coûts d'investissement liés au passage à des systèmes sans cages et les banques devraient être encouragées à accorder des financements favorables aux agriculteurs qui adoptent des systèmes plus respectueux des animaux.

PUBLICITÉ

Les agriculteurs qui adoptent des normes élevées en matière d'environnement et de bien-être animal devraient également bénéficier d'allègements fiscaux afin d'encourager les changements qui profitent à l'ensemble de la société.

Il est absurde que seuls 20 % des bénéficiaires de la PAC reçoivent 80 % des fonds, les "grandes entreprises agricoles" étant clairement avantagées par rapport aux petits exploitants.

Des travailleurs polonais et ukrainiens cueillent des fraises dans un champ près de la mer Baltique à Hohen Wieschendorf, en juillet 2020. Jens Buettner/dpa via AP

Il est urgent d'étudier les moyens de restructurer nos systèmes publics et économiques afin de garantir aux agriculteurs de bonnes conditions de vie, des régimes alimentaires plus équilibrés et plus sains pour tous, et de redimensionner le secteur de l'élevage, dont la taille est actuellement disproportionnée.

Des incitations commerciales sont nécessaires pour que les investissements publics et privés et les gouvernements réorientent leurs subventions vers des systèmes de production de protéines plus diversifiés.

Au lieu de dépenser des fonds publics pour des systèmes nuisibles, les mécanismes financiers tels que la politique agricole commune (PAC) doivent être réformés. Ils devraient permettre aux fonds d'être réorientés dans la transition vers des pratiques agricoles plus durables et respectueuses de la nature.

Il est absurde que seuls 20 % des bénéficiaires de la PAC reçoivent 80 % des fonds, les "grandes entreprises agricoles" étant clairement avantagées par rapport aux petits exploitants.

PUBLICITÉ

La menace à laquelle nous sommes confrontés est existentielle

Il est également essentiel de créer des conditions de concurrence équitables. Outre l'adoption de normes européennes élevées en matière de bien-être et d'environnement, nous devons veiller à ce que ces mêmes normes s'appliquent également aux produits importés, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le fait de voir les agriculteurs concurrencés par des importations bon marché produites selon des normes médiocres serait une gifle non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour les citoyens de l'Union européenne, dont 84 % souhaitent que le bien-être des animaux d'élevage soit mieux protégé.

La menace actuelle à laquelle nous sommes confrontés est existentielle. Notre propre santé, celle des animaux, de la nature et de notre planète sont si étroitement liées qu'elles doivent être prises en compte dans les solutions que nous adoptons.

Plus vite nous entamerons une transition équitable vers un système alimentaire durable, résilient et inclusif qui respecte pleinement le bien-être des trois parties, mieux ce sera pour les agriculteurs aussi.

Debbie Tripley est directrice mondiale des campagnes et des politiques à Compassion in World Farming.

PUBLICITÉ

Chez Euronews, nous pensons que tous les points de vue sont importants. Contactez-nous à l'adresse view@euronews.com pour envoyer des propositions ou des soumissions et participer à la conversation.