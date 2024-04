Les premiers vols Schengen ont décollé à Bucarest et Sofia

Par Euronews avec agences

Ces deux Etats membres de l'UE ont rejoint la zone de libre circulation européenne dans le cadre d'une adhésion a minima, limitée aux aéroports et aux ports maritimes.

Ils attendaient ce moment depuis plus de 13 ans. Ce lundi, les premiers vols reliant la Bulgarie et la Roumanie en tant que nouveaux membres de l'espace Schengen ont décollé à Bucarest et à Sofia.

Les deux pays ont officiellement fait leur entrée dans cette vaste zone de libre circulation dimanche à minuit heure locale.

Mais sur les routes, les contrôles seront pour l’heure maintenus, au grand dam des chauffeurs routiers. La faute au veto de l’Autriche, seul pays réfractaire dans l’UE par peur d’un afflux de demandeurs d’asile.