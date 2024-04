En Croatie, la fermeture des magasins le dimanche ne fait pas l'unanimité

Par euronews avec agences

L'ouverture limitée des magasins le dimanche est dénoncée par le monde des affaires mais les salariés semblent satisfaits.

Depuis juillet dernier en Croatie, une loi limite drastiquement l'ouverture des magasins le dimanche. Désormais les détaillants doivent choisir 16 dates par an. Le reste du temps, leur commerces devront rester fermés.

Près d'un an après la mise en oeuvre de cette mesure, la loi reste au coeur d'une vive polémique. Si les salariés semblent plutôt satisfaits, leurs employeur le sont nettement mois.

Ainsi, les cinq grands centres commerciaux de la région de Zagreb affirment que les revenus du dimanche, qui sont plus élevés, vont entraîner une baisse du chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros.

Les propriétaires de petits magasins, les plus touchés par la nouvelle loi sont également vent debout.

Beaucoup ont l’impression que ces mesures nuisent globalement à l’économie.

Gordan Kolar possède deux petits magasins, l'un à Zagreb et l'autre à Dubrovnik, et il craint que, pendant la saison touristique, les dimanches non ouvrables ne lui causent d'énormes pertes financières.

Dans certains pays méditerranéens, les magasins restent ouverts le dimanche, rappelle Boris Podobnik, économiste de l'association Voice of Entrepreneurs.

Il explique que depuis l'implantation de la loi sur le commerce dominical, il y a déjà eu des licenciements parmi les commerçants de détail. En outre, le chiffre d'affaires du commerce de détail aurait chuté d'un milliard d'euros.

La Chambre croate des métiers et de l'artisanat affirme ^également que la loi présente certaines lacunes.

Mais pour Zlatica Štulić, présidente du Syndicat du commerce de détail, dont l'organisation lutte depuis des années contre le commerce le dimanche., la loi protège davantage les employés qui restent libres de ne pas travailler le dimanche.

Selon Zlatica Štulić, le besoin de main-d'œuvre ne va pas diminuer, car avant la crise, il y avait déjà une pénurie de main-d'œuvre qui était couverte par les étudiants et les retraités travaillant à temps partiel.

Selon le ministère du Tourisme, les revenus record des touristes étrangers en 2023 ne font que confirmer la croissance enregistrée tout au long de l'année 2023, qui a connu des résultats particulièrement bons en pré et post-saison. Le ministère du Tourisme a conclu qu'il est également très satisfait des indicateurs pour le début de 2024.