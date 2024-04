Le gouvernement de Belgrade organise des exercices militaires à la frontière avec le Kosovo.

Par euronews

La Serbie voit d’un mauvais oeil le rapprochement du pays du Conseil de l’Europe .

Le Kosovo a fait ce mercredi un pas de plus vers une adhésion au Conseil de l’Europe.

Cette décision a été saluée par Pristina, mais a provoqué l’ire de la Serbie.

Belgrade a annoncé un exercice militaire majeur sur le Haut plateau de Pešter, à la frontière avec le Kosovo, en guise de démonstration de force.

Milos Vucevic, ministre serbe de la défense, a déclaré:

"Nous allons montrer que notre pays n'est pas un punching-ball et que personne ne nous humiliera ! Et la honte sur le Conseil de l'Europe et l'ONU durera toujours !”

La guerre en Ukraine a attisé les tensions dans les Balkans

Les tensions politiques dans la région se sont fortement accentuées depuis deux ans.

La guerre en Ukraine a notamment exacerbé la méfiance dans les Balkans et déclenché une course régionale à l'armement.

En début de semaine, le Premier ministre du Kosovo a annoncé le renforcement des forces de sécurité.

"Alors que nous sommes confrontés à une guerre en Europe et à des menaces de sécurité de la part de notre voisin du nord, nous avons doublé le budget militaire et triplé le budget de l'armement. Nous avons acheté des drones et des missiles antichars, tandis que les casernes comptent 1 852 nouveaux soldats, auxquels s'ajouteront 600 nouvelles recrues cette année."

La KFOR est en charge de la sécurité du Kosovo

Selon le règlement de l'ONU, la sécurité du Kosovo revient à la KFOR, la force armée mise en œuvre par l'OTAN.

Les États-Unis, l'Allemagne, la Turquie et le Royaume-Uni voient d'un bon œil son réarmement.

Rick Holtzapple, chef adjoint de la mission américaine auprès de l'OTAN, détaille:

"Nous considérons nos relations avec les forces de sécurité de toute la région comme des relations importantes que nous voulons développer et leurs capacités devraient contribuer à la sécurité dans la région. Nous ne considérons pas spécifiquement les javelots comme des armes offensives, mais plutôt comme des outils défensifs."

Le Kosovo a déjà acheté des drones Bayraktar à la Turquie l'année dernière et des systèmes antichars Javelin à la Grande-Bretagne en 2022. Il devrait prochainement recevoir des missiles et des équipements de repérage de la part des États-Unis.