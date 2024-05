Finlande : un député soupçonné de tirs devant une boîte de nuit

Par Euronews

Le député finlandais d’extrême-droite, impliqué dans un incident avec une arme à feu à la sortie d’une boîte de nuit, a été exclu de son groupe au Parlement.

C’est une affaire qui embarrasse le parti d'extrême-droite finlandais Finns. Soupçonné d’être impliqué dans un incident avec une arme à feu à la sortie d’une boîte de nuit, un député a été exclu de son groupe parlementaire.

L’annonce a été faite par la ministre des Finances, qui est également leader du parti.

"Pour ma part, je peux dire que si un député du parti finlandais se déplace en état d'ébriété avec une arme à feu, à Helsinki, dans un restaurant et qu'il tire, alors il y a un manque de confiance évident", a déclaré Riikka Purra, leader du parti Finns.

"Un député de notre parti a été impliqué dans un incident à Helsinki la nuit dernière. Le déroulement des événements n'est pas clair pour l'instant. La police enquête et nous attendons de plus amples informations. Nous vous informerons dès que nous en saurons plus", a écrit Harri Vuorenpää, le secrétaire du parti, sur le réseau social X.

Après cette conférence de presse de son parti, le député mis en cause a présenté ses excuses. La police a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d’autrui.