Madonna attire 1,6 million de fans pour un concert gratiuit sur la Copacabana

En clôture de sa tournée mondiale, la Reine de la Pop a donné un concert gratuit sur la plage de Copacabana samedi soir, transformant la vaste étendue de sable de Rio de Janeiro en une immense piste de danse remplie d'une multitude de fans.

On estime à 1,6 million le nombre de personnes qui ont assisté au spectacle, a rapporté G1, citant l'agence de tourisme de la mairie de Rio. Ce chiffre est plus de 10 fois supérieur au record de 130 000 personnes atteint par Madonna au Parc des Sceaux de Paris en 1987. Le site officiel de Madonna a annoncé que ce spectacle était le plus grand jamais organisé au cours de ses quatre décennies de carrière.

Il s'agissait du dernier concert du Celebration Tour, sa première rétrospective, dont le coup d'envoi a été donné en octobre à Londres.

La « reine de la pop » a commencé le spectacle avec son tube de 1998 « Nothing Really Matters ». D'immenses acclamations se sont élevées de la foule bourdonnante et compacte, pressée contre les barrières.

D'autres ont organisé des fêtes dans des appartements et des hôtels illuminés donnant sur le front de mer. Des hélicoptères et des drones survolaient la ville, tandis que des bateaux à moteur et des voiliers ancrés sur la plage remplissaient la baie.