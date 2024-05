Le chef de l'AIEA cherche à renforcer les contrôles sur le programme nucléaire iranien

Par Euronews avec AP

Téhéran a limité la capacité de l'organe de surveillance nucléaire des Nations-Unies à effectuer des contrôles appropriés sur ses activités nucléaires et l'agence est confrontée à un certain nombre d'autres obstacles imposés par par l'Iran.

PUBLICITÉ

Rafael Grossi, chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), s'est rendu en Iran pour renforcer les contrôles sur le programme nucléaire du pays.

L'AIEA a de plus en plus de mal à surveiller le programme nucléaire de la République islamique, qui progresse rapidement et qui est exacerbé par les tensions au Moyen-Orient liées à la guerre entre Israël et le Hamas.

IAEA chief Rafael Grossi on the purpose of his Iran trip

M. Grossi a déjà prévenu que Téhéran possédait suffisamment d'uranium enrichi à un niveau proche de celui d'une arme pour fabriquer "plusieurs" bombes nucléaires.

Il a reconnu que l'agence ne pouvait pas garantir qu'aucune des centrifugeuses iraniennes n'avait été retirée à des fins d'enrichissement secret.

Toutefois, le directeur de l'organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré que la coopération avec l'AIEA et l'adhésion au traité de non-prolifération nucléaire "sont au sommet de la politique et de la stratégie de la République islamique".

"22 % des inspections de l'AIEA sont effectuées en Iran. Ce nombre d'inspections n'a jamais été réalisé dans aucun pays au cours de l'histoire", a déclaré Mohammad Eslami.

Mais, en accord avec les responsables qui ont toujours affirmé que le programme nucléaire iranien était destiné à des fins pacifiques, il a ajouté que Téhéran "développera la technologie nucléaire avec détermination".

L'Iran a toutefois limité la capacité de l'AIEA à effectuer des contrôles appropriés sur ses activités nucléaires et l'agence des Nations-Unies est confrontée à un certain nombre de défis, allant de l'incapacité de Téhéran à expliquer les traces d'uranium trouvées sur des sites non déclarés à l'exclusion de la quasi-totalité des principaux experts de l'AIEA en matière d'enrichissement.

Un accord historique

L'accord nucléaire historique, officiellement connu sous le nom de "plan global d'action conjoint", a été signé par l'Iran et la plupart des pays occidentaux, ainsi que par l'Union européenne, en 2015.

Cet accord a permis à l'Iran de bénéficier d'un allègement des sanctions en échange de l'imposition de limites à ses activités nucléaires, notamment en ce qui concerne le degré d'enrichissement de l'uranium.

IAEA Director General Rafael Grossi speaks during his meeting with Iran's Foreign Minister in Tehran, May 6, 2024 AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Mais l'accord a été remis en cause en 2018 lorsque le président de l'époque, Donald Trump, en a retiré les États-Unis, le qualifiant de "pire accord de l'histoire".

La Maison-Blanche a alors imposé une série de nouvelles sanctions à l'Iran, adoptant une campagne de "pression maximale" pour tenter de forcer le pays à limiter ses activités nucléaires.

Cette campagne a eu l'effet inverse, poussant l'Iran à s'éloigner de plus en plus de ses engagements dans le cadre du Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Depuis, l'Iran a commencé à dépasser les limites convenues pour l'uranium enrichi et a développé de nouvelles centrifugeuses.