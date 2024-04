L'Union européenne est parvenue à un accord politique visant à renforcer les sanctions à l'encontre de l'Iran en représailles au récent tir de barrage lancé contre Israël.

Ces sanctions visent à réduire les exportations de composants fabriqués dans l'UE et utilisés dans la production de véhicules aériens sans pilote (UAV), ou drones, et de missiles balistiques.

L'Union avait déjà mis en place un régime spécifique pour cibler les drones de fabrication iranienne, que le pays a utilisés pour soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les drones Shahed dits "kamikazes" ont été lancés contre des infrastructures critiques et des bâtiments résidentiels, tuant des dizaines, voire des centaines, d'Ukrainiens.

Le régime de sanctions a également dressé une liste noire des personnes et des entités impliquées dans le programme iranien de drones, par le biais d'interdictions de voyager et de mesures de gel des avoirs.

Mais après l'attaque de Téhéran contre Israël le 13 avril, au cours de laquelle plus de 300 projectiles ont été dirigés vers la nation juive à partir de différents fronts, l'UE a commencé à travailler sur un ensemble de sanctions élargies pour couvrir la production de missiles.

Cet élargissement a été approuvé lundi par les ministres des affaires étrangères réunis à Luxembourg et entrera en vigueur dans les prochains jours, une fois que le consensus politique aura été traduit en actes juridiques.

"Nous sommes parvenus à un accord politique", a déclaré le haut représentant Josep Borrell à l'issue de la réunion.

Arsenal de missiles le plus important et le plus diversifié du Moyen-Orient

On estime que l'Iran possède l'arsenal de missiles le plus important et le plus diversifié du Moyen-Orient, avec plus de 3 000 roquettes dans son stock et une portée pouvant atteindre 2 000 kilomètres.

La semaine dernière, Israël aurait effectué une frappe près de la ville d'Ispahan, qui abrite la production, la recherche et le développement de missiles.

Bien que la fabrication soit essentiellement nationale, l'Iran dépend toujours de composants technologiques fabriqués à l'étranger, qui peuvent être démontés et redéployés dans son programme de missiles. Au fil des ans, le pays a développé un réseau complexe d'opérateurs pour obtenir des biens sensibles à double usage, qui peuvent être utilisés à la fois à des fins militaires et civiles, et échapper aux sanctions internationales en vigueur depuis longtemps.

En outre, l'Iran a fourni des équipements meurtriers à ses mandataires dans la région, notamment les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban et le Hamas dans la bande de Gaza, qui sont tous des ennemis jurés d'Israël.

Restrictions étendues à "l'ensemble de la région du Moyen-Orient et de la mer Rouge"

Le 13 avril, des armes ont été lancées depuis l'Iran, l'Irak, le Liban et le Yémen, ce qui a mis l'Occident en état d'alerte et l'a amené à craindre un débordement plus important.

Les sanctions de l'UE approuvées lundi s'attaquent à ce phénomène en étendant les restrictions à "l'ensemble de la région du Moyen-Orient et de la mer Rouge", a déclaré M. Borrell.

Les ministres n'ont toutefois pas avancé dans l'inscription du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) sur la liste des organisations terroristes, une idée qui est sur la table depuis la répression des manifestations antigouvernementales qui ont éclaté l'année dernière à la suite de l'assassinat de Mahsa Amini.

Toutefois, une telle désignation nécessite d'abord une décision judiciaire prise par une autorité compétente dans l'un des 27 États membres, qui sert ensuite de base juridique à une décision à l'échelle de l'UE.