Les poids lourds à l'honneur au Grand Chelem de Judo d'Astana

La judoka française Romane Dicko a confirmé qu'elle était bien la meilleure au monde dans sa catégorie (+78 kg) en remportant dimanche le Grand Chelem d'Astana, sa dernière compétition avant les Jeux olympiques.

Bienvenue au Grand Chelem de Judo à Astana ! Pour ce dernier jour, place aux poids lourds, avec des judokas venus du monde entier décrocher leur place aux Jeux olympiques de cet été. Les supporters sont venus nombreux pour assister aux plus hauts niveaux du judo.

Chez les moins de 90 kg, Yahor Varapayeu affrontait le médaillé d'argent olympique Eduard Trippel. Yahor Varapayeu a finalement réussi à décrocher la médaille d'or. Le vice-président de la Fédération kazakhe de judo, Saken Mussaibekov, a décerné les médailles.

En finale des moins des 78 kg, la médaillée d'argent mondiale Zhenzhao Ma a affronté la prometteuse allemande Anna Monta Olek. C'est finalement le jeu de jambe de Zhenzhao Ma qui a fait la différence, et à permis à la judoka de remporter l'or. Elle a reçu sa médaille des mains du directeur de l'éducation et du coaching de la FIJ, Mohammed Meridja.

Un homme que tout le monde est venu voir aujourd’hui était le champion olympique Aaron Wolf. Chez les moins de 100 kg, il affronte l'excitant et dynamique Daniel Eich. Aaron Wolf a réussi à remporter le match par uchi-mata. Les médailles ont été remises par le champion du monde, Maksim Rakov.

"Le judo est très populaire au Kazakhstan et j'étais heureux de pouvoir concourir dans une atmosphère aussi animée" a déclaré Aaron Wolf après son match.

Chez les plus de 78 kg, c'est l'ancienne championne du monde et reine de la catégorie, Romane Dicko, qui est montée tout en haut du podium après un match face à Su Yin. Elle a reçu sa médaille des mains du directeur sportif de la FIJ, Skander Hachicha.

"C'était super cool tu sais parce que j'ai entendu mon nom... Les enfants applaudissaient et je pense que tout le monde a apprécié ce tournoi. C'était la première fois pour moi, et pas la dernière" s'est enthousiasmée Romane Dicko après son match.

Chez les plus de 100 kg, Saito Tatsuru a affronté Rakhimov du Tadjikistan. Saito Tatsuru, l'un des grands espoirs des poids lourds japonais semblait en bonne forme lors de sa course avant les Jeux olympiques... et a remporté ce match haut la main. Il a reçu sa médaille des mains du médaillé d'argent olympique Askhat Zhitkeyev.