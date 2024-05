A l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

Dans cet épisode, Euronews interroge une citoyenne et une candidate. Linda Laura Sabbadini est l’ancienne directrice de l'Institut national italien des statistiques et actuelle présidente de Women 20. Elle attend du prochain Parlement européen qu’il réduise les écarts entre hommes et femmes. Le prochain hémicycle "devrait donner la priorité à la reconnaissance du viol en tant que crime au niveau européen, en considérant le viol comme une relation sexuelle sans le consentement explicite de la femme".

Eugenia Arsenis est candidate en Grèce sur la liste de la Gauche européenne. Elle compte "battre pour le changement de mentalité dans une Europe où l'extrême droite est en hausse, je veux me battre pour la paix, pour les relations internationales, pour le respect des droits des enfants et des femmes, dans une période où les meurtres de femmes nous ont choqués".