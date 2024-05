Un nouveau cas de turbulence, 12 blessés sur un vol entre Qatar et Dublin

Par Serge Duchêne avec RTE, Sky News, AP

Au début de la semaine de fortes turbulences pendant le vol Londres-Singapour de la compagnie aérienne Singapore Airlines ont fait un mort et une trentaine de blessés.

Six passagers et six membres du personnel de cabine ont été blessés par des turbulences sur un vol entre le Qatar et l'Irlande dimanche.

Dans un communiqué, l'autorité aéroportuaire de Dublin (daa) a déclaré : "Le vol QR107 de Qatar Airways en provenance de Doha a atterri en toute sécurité comme prévu à l'aéroport de Dublin peu avant 13h00".

Six passagers et six membres du personnel de cabine à bord se sont déclarés blessés après que l'avion ait subi des turbulences alors qu'il survolait la Turquie.

La Daa a déclaré que l'avion a été accueilli par les services d'urgence, notamment la police de l'aéroport et le service d'incendie et de secours à l'atterrissage.

Accident mortel de Singapore Airlines

Une personne est décédée à bord d'un vol Londres-Singapour qui a rencontré de fortes turbulences, a annoncé mardi la compagnie aérienne Singapore Airlines. L'avion a apparemment plongé pendant plusieurs minutes avant d'être détourné vers Bangkok, où les équipes de secours se sont précipitées pour aider les passagers blessés sous une météo orageuse.

Les données de suivi capturées par FlightRadar24 et analysées par l'Associated Press ont montré que le vol de Singapore Airlines volait à une altitude de 37 000 pieds (11 300 mètres). Juste après 08h00 GMT, le Boeing 777 a soudainement et brusquement piqué du nez à 31 000 pieds (9 400 mètres) en l'espace d'environ trois minutes, selon les données.

Si les décès liés aux turbulences sont rares, les blessures se sont accumulées au fil des ans. Certains météorologues et analystes de l'aviation notent que les cas de turbulences sont également en augmentation et soulignent l'impact potentiel du changement climatique sur les conditions de vol.