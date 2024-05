Par Euronews

À l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient membres du Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

Dans cet épisode, Euronews interroge un citoyen et un candidat sur l'aspect social. S'il était eurodéputée, l'Autrichien Peter Bernscherer voudrait s'assurer que "tout le monde ait les mêmes chances d'accès aux technologies de l'information."

Il est le fondateur de l'ONG "PCs fûr Alle" (des PC pour tous). Son organisation récupère des ordinateurs sous forme de dons pour les traiter et les distribuer à des écoles, des familles. Il estime que "tout le monde devrait avoir les mêmes chances, y compris en matière d'éducation, et que l'incroyable gaspillage de potentiel et de ressources devrait être évité."

De son côté, Marc Angel, candidat social-démocrate luxembourgeois aimerait "approfondir la dimension sociale de l'Union et lutter pour une Union égalitaire." Il estime que les transitions numérique et climatique doivent "être socialement justes" et "équitables". Cela signifie pour lui que "le capital humain doit rester au cœur du projet européen."