Par Euronews

A l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

Dans cet épisode, Euronews interroge une citoyenne et un candidat sur la politique de sécurité. Bea vit à Bruxelles et souhaite défendre les valeurs européennes "et plus spécifiquement, la sécurité future". Elle invite les Etats membres à regarder ce qu’ils partagent et non pas leurs différences.

Orestis Omran Koukouvitakis est candidat pour le PPE. Il souligne que l’invasion de l’Ukraine par la Russie remet en question la sécurité de l’UE. "La question principale est donc de savoir comment nous parviendrons à une intégration européenne plus poussée, afin que ce pilier de la politique européenne commune, la défense et la sécurité, devienne une réalité" concrète.