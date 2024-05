Par Euronews

A l'approche du scrutin de juin, Euronews demande aux électeurs de citer une proposition qu'ils feraient s'ils étaient élus au Parlement européen, et questionne les candidats sur ce qu'ils s'engagent à faire s'ils sont élus ou réélus.

Dans cet épisode, Euronews interroge un citoyen et un candidat sur la politique fiscale. Han de Goede est professeur d'économie à Amsterdam. S’il était eurodéputé sa première mesure serait "d’éliminer les impôts sur les bas revenus et les remplacer par des impôts sur les bénéfices". Il proposerait aussi une baisse de 10 % des loyers pour les revenus moyens et faibles.

Andreas Schieder est tête de liste des sociaux-démocrates en Autriche. Il compte se battre pour davantage de justice fiscale. "Il faut enfin supprimer les échappatoires fiscales et les paradis fiscaux. Il n'est pas possible que les grandes entreprises numériques paient moins d'impôts que n'importe quel entrepreneur individuel", assure-t-il.